Halep'te sivillerin artık saklanacak yeri dahi kalmadığını vurgulayan Raed Salih, "Halep halkı ölümünü bekliyor ve uluslararası toplum bu konuda sessiz. Son bir hafta içerisinde yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti." dedi.

Suriye'de hava saldırıları sonrasında enkaz altında kalan yaralıları kurtarma operasyonları yapan Beyaz Baretliler'in Başkanı Raed, hava saldırılarının hedeflerinde kendilerinin de olduğunu, Halep'teki son saldırılarda 19 tane ambulans araçlarının hedef alındığını, şu anda Halep'te sadece 30 doktor kaldığını bildirdi. Beyaz Baretliler adına çalışan 120 gönüllü olduğunu söyleyen Raed, son saldırılarda bu gönüllülerden 12'sinin yaralandığını kaydetti.

"RUSYA HAVA SALDIRILARI BAŞLADIKTAN SONRA SİVİL ÖLÜMLERİ ARTTI"

Salih konuşmasında, Rusya'nın Halep bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırılarına da değindi.

Rusya'nın Suriye'de hava operasyonları başlattıktan sonra Suriye'de sivil ölümlerinin arttığını belirten Raed Salih, kurtarma operasyonları sırasında enkaz altında gördükleri hayatını kaybetmiş kişilere dokunamadıklarını ve bütün enerjilerini yaralılar için harcadıklarını anlattı.

Salih, yaralılara müdahale noktasında gerek lojistik anlamında gerekse kuşatmalardan dolayı yeterince yardım edemediklerinden şikayet ederek, yaralıları Türkiye'ye götürmeye çalıştıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Toplantının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Raed Salih, Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olduklarını ve bir çok anlamda destek gördüklerini dile getirdi. Salih, "Türk hükümeti yaklaşık 3 milyon Suriyeliye yardım ediyor ve biz bundan dolayı minnettarız. Türkiye aynı zamanda bizim yolladığımız yaralılara kapısını açıyor ve bu bizim şu anda en fazla ihtiyaç duyduğumuz konudur." diye konuştu.