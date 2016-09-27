ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, ABD içinde büyüyen terör olaylarını engellemek için Amerikalı Müslüman toplumla daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini belirtti.

Johnson, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Nicholas Rasmussen, Senato'daki İç Güvenlik ve Hükümet İlişkileri Komitesi'ndeki oturuma katıldı.

ABD'deki terör olaylarının son dönemde ciddi şekilde arttığına dikkati çeken Johnson, içeride büyüyen terörle (homegrown terror) mücadele için hem Kongre'nin daha fazla ekonomik kaynak ayırması, hem de ilgili kurumların bu konuya daha fazla odaklanması gerektiğine işaret etti.

Amerikalı Müslümanlarla her anlamda daha fazla işbirliği yapılması gerektiğine vurgu yapan Johnson, "Müslümanları ötekileştirmenin ABD'ye hiçbir faydasının olmayacağını" kaydetti.

Johnson, uluslararası anlamda DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele için sahada birçok askeri adımın atıldığını ancak terörle mücadelede "fiziksel olmayan" alanlarda da yoğun bir çaba içinde olunması gerektiğini vurguladı. İnternet kaynaklarıyla dünyanın her köşesindeki bireylere ulaşmanın çok kolay olduğunu dile getiren ABD'li bakan, hem Müslüman toplumun liderleriyle hem de teknoloji firmalarıyla yakın çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Özellikle ABD içinde doğrudan DAEŞ militanı olmasa da DAEŞ'ten "ilham alan" kişilerin ortaya çıktığına dikkat çeken Johnson, küresel terör unsurlarının dünyanın farklı yerlerindeki kişileri sanal ortamlarda hedef seçerek olumsuz etkilediğini anlattı.

ABD Kongresi'nin şiddet içeren aşırılıkla mücadele için 10 milyon dolar ayırdığını ancak bu kaynağın artırılmasını talep ettiklerini belirtti.

FBI'DAN "TERÖRİST DİASPORASI" UYARISI

Aynı oturumda söz alan FBI Direktörü Comey de New York ve New Jersey saldırılarının "daha büyük veya arkası olabilecek bir saldırı planın parçası olmadığını" kaydetti.

ABD içinde büyüyen terör tehdidinin daha üst düzey önlemler alınmasını gerektirebileceğine işaret eden Comey, Suriye ve Irak'taki "yabancı savaşçıların" diğer ülkelere geçiş yapabileceğini belirtti.

Comey, "Daha önce görmediğimiz şekilde, önümüzdeki 2 ile 5 yıl arasında bir 'terörist diasporasına' şahit olacağız." dedi.

DAEŞ'e katılan "yabancı savaşçılar" tehdidi ilk ortaya çıktığında sorunun fiziksel boyutuna eğildiklerini aktaran Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Rasmussen ise gelinen noktada "siber alemdeki terör mücadelenin de en az diğeri kadar önemli olduğunu" net bir şekilde gördüklerini anlattı.