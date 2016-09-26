İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'a hitaben, "Ülkemizi (Filistin'i) Osmanlılardan kurtardığınız için size borçluyuz." dedi.



İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, New York'ta geçtiğimiz çarşamba günü Avustralya Başbakanı Turnbull'la bir araya gelen Netanyahu'nun, "Avustralya askerlerinin yaptıklarından dolayı ve ülkemizi (Filistin'i) Osmanlılardan kurtardığınız için size borçluyuz. Bu büyük bir olaydı. Sanırım tarihteki son süvari saldırısı buydu." ifadelerini kullandığı bildirildi.



Açıklamada Turnbull'un da kendisini İsrail'e davet eden Netanyahu'ya karşılık olarak "Evet bu doğru. Son süvari saldırısı Birüsseba'da gerçekleşti. Burayı ziyaret edeceğim." dediği belirtildi.



Birüsseba, İngiliz ordusundaki Anzak atlı birliklerinin 1917'de düzenlediği saldırının ardından yaşanan muharebe sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nun elinden çıkmıştı. Bu tarihten 1948'e kadar İngiliz manda yönetiminin idaresinde kalan şehir, bugün İsrail'in yönetimi altında bulunuyor.

Bugünkü İsrail topraklarını da kapsayan tarihi Filistin, 1517'de Osmanlı İmparatorluğu'na dahil olmuştu. Filistin'deki Osmanlı hakimiyeti, 1917'de İngilizlerin bölgeyi işgali ile sona erdi.