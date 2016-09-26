İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'a hitaben, "Ülkemizi (Filistin'i) Osmanlılardan kurtardığınız için size borçluyuz." dedi.
İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, New York'ta geçtiğimiz çarşamba günü Avustralya Başbakanı Turnbull'la bir araya gelen Netanyahu'nun, "Avustralya askerlerinin yaptıklarından dolayı ve ülkemizi (Filistin'i) Osmanlılardan kurtardığınız için size borçluyuz. Bu büyük bir olaydı. Sanırım tarihteki son süvari saldırısı buydu." ifadelerini kullandığı bildirildi.
Açıklamada Turnbull'un da kendisini İsrail'e davet eden Netanyahu'ya karşılık olarak "Evet bu doğru. Son süvari saldırısı Birüsseba'da gerçekleşti. Burayı ziyaret edeceğim." dediği belirtildi.
Birüsseba, İngiliz ordusundaki Anzak atlı birliklerinin 1917'de düzenlediği saldırının ardından yaşanan muharebe sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nun elinden çıkmıştı. Bu tarihten 1948'e kadar İngiliz manda yönetiminin idaresinde kalan şehir, bugün İsrail'in yönetimi altında bulunuyor.
Bugünkü İsrail topraklarını da kapsayan tarihi Filistin, 1517'de Osmanlı İmparatorluğu'na dahil olmuştu. Filistin'deki Osmanlı hakimiyeti, 1917'de İngilizlerin bölgeyi işgali ile sona erdi.
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osmanlının size olan faydalarını ne cabuk ututun..ders niteliğimde ..yakında yakın işbirlikcilerinizede aynısını dersiniz mesela amrika mesela cin mesela ingiltre mesela holanda vs vs
Müslüman çocukların katili,azılı İslam düşmanı sen bugün hayattaysan bunu Osmanlıya borçlusun.Hem sağa sola teşekkür edip durma yakında çok yakında Büyük Osmanlıyı Allah ın izniyle o topraklarda tekrar göreceksiniz.
NE DEMISLER BESLE GARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ ISRAILI HAINLERI KAST EDIYORUM ARALARINDA INSAN OLANI DA VAR FAKAT NATANYAHU DENILEN SEREFSIZ ALMANYA BUNLARDAN 7 MILYON YAHUDI KADIN COCUK DEMEDI FIRINLARDA YAKTI VE HALA ONLARA KÖTÜLÜK YAPAN DEVLETLERIN ELINI ÖPERLER HITLERDEN ONLARI KORUYAN OSMANLI VE TÜRK DEVLETINE KÜSTAHLIKTAN VAZ GECMEZ NATANYAHU UNUTMA BIZ DE UNUTMAYIZ:
Ispanya Kralina da tesekkur et, sizi avupadan kovdugu ve Osmanlilar tarafindan himaye edildiginizi ey pis zihniyet Yahudi.! Tarihiniz de son turk gucuyle yok olacak, biraz daha cogalin o siyonist ulkesinde!
hilal in kutsal topraklara dönmesi yakındır. atom bomban, silahın olsa ne yazar Allah isterse herşey olur.
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