İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmamasını tavsiye ettiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'daki bir programda konuşan Hamaney, Ahmedinejad'a seçimlere katılma izni vermediğine ilişkin basında yer alan iddialara değindi.

İsim vermeden, eski cumhurbaşkanının makamına gelerek kendisiyle konu hakkında görüştüğünü belirten Hamaney, "Ben de o kişinin ve ülkenin çıkarlarını göz önüne alarak katılmamalarını söyledim. Hatta 'Katılmayın.' demedim, 'Katılmanızın iyi olmadığını düşünüyorum.' dedim." ifadelerini kullandı.

Hamaney ayrıca, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu, eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın seçimlere katılmasının ise ülkede kutuplaşmaya yol açacağını düşündüğünü söyledi.

İran medyasında Hamaney'in, bazı muhafazakarların adayı Ahmedinejad'ın gelecek yıl mayısta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasına izin vermediğine yönelik iddialar yer almıştı.

Konuyla ilgili haberlerde Hamaney'in izin vermemesi üzerine, seçimlere katılmak isteyen adayların yeterliliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin de Ahmedinejad'a yeterlilik vermediği öne sürülmüştü.