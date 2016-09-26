200'den fazla Fransız terörist öldürüldü

Fransız basınında yer alan ve terörle mücadele yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, Suriye ve Irak'a savaşmaya giden Fransızlardan 200'den fazlası öldürüldü.

Fransa İç Güvenlik Genel Direktörü Patrick Calvar, mayıs ayında Ulusal Meclis'in Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndaki bir toplantıda, bombalamalarda ölenlerin belirlenmesinde yaşanan güçlük nedeniyle bölgede ölen Fransızların tam sayısını söylemenin zor olduğunu kaydetmişti.

Fransa'nın DAEŞ ve El Kaide tarafından en çok tehdit edilen ülke olduğunu ifade eden Calvar, yeni bir saldırı için kalabalık bir mekanın hedef alınabileceğini belirtmiş, ardından 14 Temmuz'da Nice şehrinde milli gün kutlamaları sırasında 84 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısı gerçekleşmişti.

Başbakan Manuel Valls, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, bölgede 275 Fransız kadın teröristin bulunduğunu bildirmişti. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve da geçen yıl, Irak ve Suriye'de 5 bin Avrupalı teröristin bulunduğunu kaydetmişti.

Bölgede yaklaşık 700 Fransız vatandaşı veya bu ülkede ikamet eden kişinin savaştığı tahmin ediliyor.