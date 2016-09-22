İnsanlık öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Her mülteciyi kabul edeceğiz, çünkü biz insanız’ dedi... Fransa ve İngiltere, insanlığın öldüğünü gösteren adımı attı. İki ülke sınırındaki Calais’te göçmenlerin geçmesini engellemek için 4 metre yüksekliğinde tel örgü çekti...
Ülkemiz, 3 milyonun üzerinde Suriyeli göçmeni ağırlarken, Avrupa'nın ABD'nin insanlıktan nasibini almadığı bir kez daha belgelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deönceki gün, "Biz her Suriyeli göçmeni ülkemizekabul edeceğiz, çünkü insanız" dedi. Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri ve İngiltere, göçmenler konusunda insanlıktan çıktıklarını bir kez daha gösterdi. Daha önce Hırvatistan, Macaristan, Slovakya,Danimarka, Bulgaristan gibi ülkeler tel örgü çekerek Suriyeli mültecilerin ülkelerine girmesini engelledi. Hatta bazıları tel örgülere elektrik verecek kadar canavarlaştı. Bunlara son örnek Fransa ve İngiltere'den geldi. Fransız ve İngiliz yöneticilerin nisan ayında startını verdiği Calais'teki tel örgünün yüzde 70'inin tamamlandığı açıklandı. Uzunluğu 1 kilometre, yüksekliği ise 4 metre olan tel örgünün ışıklandırıldığı ve 24 saat kamera ile izlendiği belirtildi. Tel örgüye tepkiler ise gecikmedi. Calais kampında yardım çalışmalarında bulunan İngiltere merkezli "Help Refugees" adlı kuruluşun yetkilileri, "Yerlerindenedilmiş ve Calais'de kalan, savunmasızkişilere yardım edilmesi yerine, duvarlarıninşasını kabul etmiyoruz" dedi. Sosyal medyada da tel örgüye isyan vardı:
İNGİLTERE VE ABD'SİZ BİR DÜNYA
Avrupa ülkelerini yönetenlerin, insan olduklarını iddia eden var mı?
Biz insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz.
Fransa'da tel örgü kararını alanlar, Suriye'de doğmuş olabilirlerdi. Bunu hiç düşündüler mi acaba?
Kraliçe II. Elizabeth, senin politikaların milyonlarca insanı evinden etti.
Terör yazılır ABD okunur. Çünkü insanlık ABD için hiç önemli değil.
İngiltere ve ABD'nin olmadığı bir dünya ne kadar huzurlu olurdu?
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