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  2. İnsanlık öldü

Göçmen teknesi battı

Göçmen teknesi battı
Mısır'ın kuzeyinde bugüne kadar görülmüş en büyük göçmen botu taşıdığı 600 kişiyle birlikte battı. Yetkililer, en az 29 kişinin öldüğünü söyledi. Bir yetkili, devlet haber ajansı MENA, kurtarma görevlilerinin 150 kişiyi kurtardığını belirtti. Güvenlik kaynakları botun lı, Suriyeli ve Afrikalı göçmenleri taşıdığını söyledi. Teknenin nereye gittiği tam olarak tespit edilemese de rotasının İtalya olduğu iddiaları çok güçlü. Haziran ayında Girit Adası açıklarında batan bir teknedeki 320 kişi ölmüş, hayatta kalmaya başaranlar teknenin Mısır'dan yola çıktığını söylemişti. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl 'den 206 bin 400 göçmen geçti. Geçtiğimiz Ocak ve Haziran ayları arasında 2 bin 800 göçmen kaçış sırasında yaşamını kaybetti. Geçen yılın aynı dönemindeyse bu sayı bin 838 olmuştu.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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