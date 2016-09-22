Esed uçakları sınırda uçmasın

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye konusunda açıklamalar yaptı. Kerry,"Suriye savaş uçaklarının, meşrumuhalefetin bulunduğu bölgelerdeuçması sınırlandırılabilir. (Suriye'deki)Uçuşlara sınırlama getirmeliyiz.Bu, Suriye rejiminin 'El Nusra Cephesi'ylemücadele ediyorum' bahanesiylesivil hedeflere saldırmasını engeller" dedi. Kerry'nin talebini eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Halep'te BM'ye ait yardım konvoyunun vurulması olayına ilişkin tarafsız bir gözlem heyetinin olayı detaylıca incelemesini talep etti.
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