Esed uçakları sınırda uçmasın

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye konusunda açıklamalar yaptı. Kerry, "Suriye savaş uçaklarının, meşru muhalefetin bulunduğu bölgelerde uçması sınırlandırılabilir. (Suriye'deki) Uçuşlara sınırlama getirmeliyiz. Bu, Suriye rejiminin 'El Nusra Cephesi'yle mücadele ediyorum' bahanesiyle sivil hedeflere saldırmasını engeller" dedi. Kerry'nin talebini eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Halep'te BM'ye ait yardım konvoyunun vurulması olayına ilişkin tarafsız bir gözlem heyetinin olayı detaylıca incelemesini talep etti.