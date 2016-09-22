  1. Esed uçakları sınırda uçmasın

Amerikan kalkanı!

Amerikan kalkanı!
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, 29. gününe girdi. Cerablus, terör örgütü DAEŞ'ten temizlendi. 25 Ağustos tarihinde ele geçirilen ve hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Cerablus ilçe merkezi, insansız hava aracıyla görüntülendi. Fırat Nehri'nin doğusundaki ilçede, araçların caddelerde seyrettiği görülürken, bazı sokakların sakinliğini koruduğu gözlendi. PKK-PYD'li teröristler ise bayrağını "kalkan" olarak kullanmak için harekete geçti. Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad İlçesi'nde, terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasının üstüne astığı ABD bayrağı 1 haftadır indirilmedi. Örgütü destekleyen Amerika ise konuyla ilgili önce "Haberimiz yok" dedi. Ancak bayrağı asan kişinin Amerikalı bir asker olduğu ortaya çıkınca Washington'daki sesler kesildi! Şanlıurfa Akçakale'de yaşayan Tel Abyad halkı da kendi topraklarında ABD bayrağının asılmasına tepki gösterdi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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