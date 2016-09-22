Amerikan kalkanı!

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablusbölgesinde terör tehditlerinekarşı yürütülen Fırat KalkanıHarekatı, 29. gününe girdi.Cerablus, terör örgütü DAEŞ'tentemizlendi. 25 Ağustos tarihindeele geçirilen ve hayatın yavaşyavaş normale döndüğü Cerablusilçe merkezi, insansız havaaracıyla görüntülendi. FıratNehri'nin doğusundaki ilçede,araçların caddelerde seyrettiğigörülürken, bazı sokaklarınsakinliğini koruduğu gözlendi.PKK-PYD'li teröristler ise ABDbayrağını "kalkan" olarakkullanmak için harekete geçti.Suriye'nin Rakka kentine bağlıTel Abyad İlçesi'nde, terörörgütü PKK/PYD'nin gümrükbinasının üstüne astığı ABDbayrağı 1 haftadır indirilmedi.Örgütü destekleyen Amerika isekonuyla ilgili önce "Haberimizyok" dedi. Ancak bayrağıasan kişinin Amerikalı birasker olduğu ortaya çıkıncaWashington'daki seslerkesildi! ŞanlıurfaAkçakale'de yaşayanTel Abyad halkı dakendi topraklarındaABD bayrağınınasılmasına tepkigösterdi.
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