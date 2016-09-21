Akdeniz, son yılların en büyük mülteci krizinde, sığınmacılara mezar oluyor. Mısır Devlet Haber Ajansı, Mısır açıklarında 600 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin alabora olduğunu ve 150 kişinin kurtarıldığını duyururken, yetkililer 29 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Denize düşen sığınmacılar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Son yıllarda, iç savaş, açlık ve çeşitli sebeplerle ülkesini terkeden binlerce mülteci, Akdeniz'de can verdi.
Geçtiğimiz aylarda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) tarafından yayınlanan verilere göre, Akdeniz, 10 binden fazla sığınmacıya mezar oldu.
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