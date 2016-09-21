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'da göçmenleri taşıyan tekne battı

'ın kuzeyinde, 600 kişiyi taşıdığı öne sürülen göçmen teknesinin battığı bildirildi. İlk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce sığınmacıyı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

600 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu!
, son yılların en büyük krizinde, sığınmacılara mezar oluyor. Devlet Haber Ajansı, Mısır açıklarında 600 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin alabora olduğunu ve 150 kişinin kurtarıldığını duyururken, yetkililer 29 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Denize düşen sığınmacılar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son yıllarda, iç savaş, açlık ve çeşitli sebeplerle ülkesini terkeden binlerce mülteci, Akdeniz'de can verdi.

Geçtiğimiz aylarda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) tarafından yayınlanan verilere göre, Akdeniz, 10 binden fazla sığınmacıya mezar oldu.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 17:03
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