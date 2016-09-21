Kraliçe tetikte

ABD ve Avrupa, hainleri kanatları altına aldı. İngiltere Kraliçesi’nin emrinde olan Kraliyet Donanması’nın eski askerleri, terör örgütü YPG’ye katıldı. 12 İngiliz keskin nişancının (Sniper) YPG’li teröristlerle hem silahlı eğitim hem de operasyon desteği verdiği ortaya çıktı.
Üst aklın beslediği hainler, hem içeriden hem dışarıdan ülkemize saldırdı. Türkiye'nin artıksabrı taştı. Bu kapsamda terör örgütlerineyönelik operasyon başlatıldı. Ancak Batı, Türkiye'nin yanında yer almadı. Hatta terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye hizmette sınır tanımadı. Çok sayıda yabancı askerin YPG saflarına katıldığı ortaya çıktı. Son gelen bilgiler ise İngiltere'nin de bu karanlık oyunda yer aldığını kanıtladı. İngiltere'deki Kraliyet Donanması'nda görev yapmış 12 keskin nişancının YPG'ye girdiği ortaya çıktı... Yani bizzat Kraliçe Elizabeth'e bağlı olan bu askerler, YPG'li teröristlerle birlikte tetiğe bastı. 12 sniper'ın içindeki en önemlikişinin ise Jim Matthews olduğu açıklandı.
İngiliz Donanması'nda görev yapan Jim Matthews, YPG'ye destek verdi. Matthews, zaman zaman da peşmerge güçlerinin arasında yer aldı.
10 BİN STERLİN MAAŞ VERİLİYOR
Jim'in Afganistan ve Irak'ta görev yaptığı açıklandı. Matthews'in İngiliz istihbaratının kararı ile 2015 yılında YPG saflarına katıldığı vurgulandı. Matthews'in birçok madalyasının bulunduğu saptandı. Joe Robinson'un da İngilizler adına YPG'de yer alan 12 kişiden biri olduğu ortaya çıktı. Hatta Robinson izin için İngiltere'ye döndüğünde bir ihbar üzerine tutuklandı. Ancak MI6 devreye girip kendisini kurtardı. Bu arada İngiliz gizli servisi için ayrılan ödenekler YPG'deki sniper'lara da dağıtıldı. YPG'deki İngilizler'e aylık 10 bin sternlin maaş verildiği ortaya çıktı.
İngiliz istihbaratı, YPG içindeki elemanlarını deşifre etmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor! Bu arada YPG'deki İngiliz sniperlar'ın silahlarında bile ülkelerinin bayrağı var.
PİST İŞLER! ABD, kan lobisine hizmette sınır tanımadı. Terör örgütü PKK ile YPG'nin yanında yer aldı. Kanlı örgütlere silah ve mühimmat yardımı yaptı. Bölgede söz sahibi olabilmek için hiçbir masraftan kaçınmayan Amerika, şimdi de Kobani'de bir askeri üs açtı. Utanmadan üssün inşaatının tamamlandığını duyurdu. YPG'yle kan kardeş olan Amerika, teröristlere bir uçak dolusu silah yolladı! ABD'ye ait 2 kargo uçağıyla gönderilen silahların teröristlere dağıtıldığı anlaşıldı.
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