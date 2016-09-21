İsviçre'nin Basel kentinde kadın öğretmenleriyle tokalaşmayı reddetmeleri üzerine "el sıkma zorunluluğu" getirilen Suriyeli iki Müslüman erkek öğrencinin karara yaptığı itiraz reddedildi.

İsviçre basınında çıkan haberlere göre, Therwil okul konseyi, dini gerekçelerle öğrencilerin öğretmenlerinin ellerini sıkmayı reddedemeyeceği kararını verdi.

Basel Eğitim Bölümü Başkanı Monica Gschwind, yaptığı yazılı açıklamada, tokalaşma ritüelinin İsviçre toplumunda ve kültüründe önemli bir yeri olduğunu ve kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin ailesinin, okulun aldığı karara da itiraz da bulunarak kararı Basel Eğitim Kurumuna taşıma hakkı bulunuyor.

Geçen mayıs ayında, Basel'de Suriyeli 14 ve 16 yaşlarındaki iki Müslüman erkek öğrencinin, kadın öğretmenleriyle tokalaşmayı dini gerekçelerle reddetmesi sonrası kentin eğitim kurumu, öğrenciler aleyhinde karar almış ve Müslüman erkek öğrencilere, gerektiğinde kadın öğretmenlerin elini sıkma zorunluluğu getirmişti.

Karara uymayan öğrencilerin ailelerinin 5 bin frank (yaklaşık 5 bin dolar) para cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

İsviçre'de nisan ayı başında söz konusu iki erkek öğrencinin kadın öğretmenleriyle tokalaşmayı reddetmesi üzerine, öğrencilere konuyla ilgili karar alınana kadar kendi isteklerine göre hareket etme izni verilmişti.