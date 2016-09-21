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İşgalci İsrail

İşgalci İsrail
BM Genel Kurulu toplantısında ABD Başkanı , başkan olarak son kez konuştu, İsrail'e de ağır eleştirilerde bulundu. İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğine işaret eden Obama, "İsrail, Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal edemeyeceğinin farkına varmalı. Bu durum bölgedeki barışı sürekli engelleyecektir" dedi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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