Esed güçlerinden sivil katliamı

Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 13 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sivil savunma yetkilisi Ömer Alvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçağının muhaliflerin kontrolünde yer alan İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde yerleşim alanına düzenlediği hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 sivilin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin saldırıda yıkılan evlerin enkazında kalanlara ulaşmaya çalıştığını dile getiren Alvan, olayda çok sayıda yerleşim yeri ile bazı araçlarda büyük hasarın meydana geldiğini kaydetti.