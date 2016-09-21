Brezilya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff 'in yerine görevi üstlenen yardımcısı Michel Temer, Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşması sırasında 6Latin Amerika ülkesinin temsilcileri tarafından protesto edildi.

BM 71. Genel Kurulunda Brezilya Cumhurbaşkanı Temer'in konuşmaya başladığı sırada, Bolivya, Ekvador, Kosta Rika, Venezuela, Nikaragua ve Küba temsilcileri salonu terk etti.

Temer, BM Genel Kurulunda, Rousseff'in görevden alınmasının hukuki bir süreç olduğunu söyledi.

SALON DIŞINDA PROTESTO

Bu arada Temer, BM salonu dışında da bazı göstericiler tarafından "Temer istifa" dövizleriyle protesto edildi.

Bulgar avukat ve girişimci bir babanın kızı olarak 1947 yılında Brezilya'da doğan Rousseff, ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanıydı. 12 Mayıs 2016'ta yolsuzluk iddiasıyla geçici bir süre için görevinden uzaklaştırılan Rousseff, 31 Ağustos'ta senatodaki oylamada görevinden azledilmişti.

Birçok Latin Amerika ülkesi Rousseff'in görevinden azledilmesini darbe olarak nitelendiriyor.