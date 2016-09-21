Suriye rejimine yaptırımlar öngören ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerden destek alan yasa tasarısının, Beyaz Saray'ın "gizlice" girişimlerde bulunması sonucunda gündeme gelmeden ertelendiği bildirildi.

Konuyla ilgili Washington Post gazetesi yazarlarından Josh Rogin, "Beyaz Saray Suriye'ye yaptırım tasarısını geciktirmek için gizlice çalıştı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Rogin yazısında, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı hazırlanan ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerin desteğiyle ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne gelmek üzere olan yasa tasarısının, Beyaz Saray'ın son günkü girişimleri sonucunda gündeme alınamadan ertelendiğini belirtti.

Suriye'deki savaş suçu fotoğraflarını sızdıran "Sezar" kod adlı Suriyeliye atfen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" olarak adlandırılan yasa tasarısını, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi New York vekili Demokrat Eliot Engel, komitenin başkanı California vekili Cumhuriyetçi Ed Royce ile birlikte hazırladı.

BEYAZ SARAY YASANIN GERİ ÇEKİLMESİNİ SAĞLADI

Bu hafta Temsilciler Meclisi gündemine alınması beklenen tasarıyla ilgili geçen cuma günü öğleden sonra harekete geçen Beyaz Saray yetkilileri, Demokrat vekilleri "ikna ederek" tasarının geri çekilmesini sağladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, Beyaz Saray'ın "zamanlaması doğru değil" gerekçesiyle tasarının gündeme alınmaması konusunda "baskı yaptığını" ve Demokrat vekillerin buna uymak zorunda kaldığını söyledi.

Habere göre söz konusu tasarı, Esed rejiminin savaş suçlarının kapsamlı şekilde araştırılmasına ve bu çerçevede yaptırımların uygulanmasına imkan tanıyordu. Aynı şekilde Esed rejimiyle (finansal ve lojistik) işbirliği yapan Rusya ve İran gibi ülkelerin de yaptırım kapsamına alınması öngörülüyordu.

Üst düzey bir Kongre yetkilisinin açıklamasına göre erteleme talebi, "çok hassas bir noktada olan Suriye'de ateşkes sürecinin olumsuz etkilenmemesi gerekçesiyle" Ulusal Güvenlik Konseyi'nden (NSC) geldi ve Beyaz Saray yetkilileri de talebin hayata geçmesini sağladı.

Tasarıyı kaleme alan vekil Engel, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesle ilgili "zamanlama" gerekçesini haklı bulabileceğini, ancak eğer o konuda bir ilerleme olduğunu görmezse tasarıyı aynı şekilde yeniden Temsilciler Meclisi gündemine taşımak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

2014 yılının ocak ayında Anadolu Ajansı, Suriye'de Esed rejimi tarafından işlenen savaş suçlarını belgeleyen rapor ve fotoğraflara ulaşmış, ancak Esed rejimine karşı doğrudan savaş suçlarıyla ilgili uluslararası bir yaptırım gündeme gelmemişti.