Amerika patladı!

ABD’nin North Carolina eyaletindeki petrol boru hattı teröristler tarafından havaya uçuruldu... Panik yaşayan 5 eyalette OHAL ilan edildi. CNN, FOX ve NBC gibi kanallara, ‘Bu haberi görmeyin’ emri gitti.
Terör örgütlerini kuran ve onları besleyen, öğrenci ayaklanmalarını planlayan, darbeler için üniformalı teröristler yetiştiren, büyükelçilerini ilgisi olmadığı kentlere göndererek halkı kışkırtmak isteyen Amerika BirleşikDevletleri'ni de birileri karıştırmayı başardı. North Carolina sınırları içerisinde yer alan dev petrol boruları dün havaya uçuruldu. Patlamayla yaşanan tehlike, beraberinde petrol sıkıntısını da getirdi. Eyalet valisi olağanüstü hal ilan etti. Ardından South Carolina, Alabama,Georgia ve Tennessee eyaletlerinde de OHAL kararı alındı. North Carolina'nın birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Dünyanın birçok noktasını 'demokrasi getireceğim' masalıyla savaş alanına çeviren ABD'de 5 eyalette OHAL kararının alınmasından sonra 'Amerikandemokrasisi' devreye girdi. Başta CNNInternational olmak üzere, FOX, NBC,New York Times, Washington Post gibi yazılı ve görsel medyaya sansür uygulaması için emirler gitti.
ASKERSOKAĞAİNDİ Amerikan askerleri, 5 eyalette sokağa çıktı ve olaylara müdahale etti. Yetkililer, kamu düzenini bozacak herkesin tutuklanacağını açıkladı.
CNN '3 MAYMUN'U OYNADI
Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldıran CNN International da 'emre amade' olduğunu gösterdi ve '3 maymun'u oynadı. Bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaya başladı ve sorunun ne zaman çözüleceği hakkında net bir açıklama da yapılmadı. Eyalet valiliği tüketimi azaltmak adına ne tür önlemler alacaklarını belirlemek için acil toplantı yaptı. Ancak hiçbir sonuç çıkmadı. Bazı benzin istasyonlarında silah zoruylabenzin alındığı bilgileri geldi. Bazı bağımsız kanallar, patlamanın terör saldırısı olduğunu belirtti. Ancak Amerikan ulusal medyası, haberleri görmeyerek bunu gizledi.
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