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'ye göre konvoyu Rus uçakları vurdu

Suriye'nin Halep kentinde na düzenlenen saldırıya ilişkin ilk bulguların 'yı işaret ettiği belirtildi. Rus tarafı ise "saldırıyı biz veya Suriye rejimi yapmadı" şeklinde açıklama yaptı.

ABDye göre konvoyu Rus uçakları vurdu

Amerikan CNN kanalına açıklama yapan yönetiminden iki üst düzey yetkili, "ABD'nin ulaştığı ilk sonuçlar, Suriye Arap Kızılhaçı'na bağlı nun Rus savaş uçakları tarafından vurulduğu şeklindedir." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, sadece Rus savaş uçaklarının o esnada saldırı yapabilecek pozisyon ve konumda olduğunu ve yerel kaynakların da bunu doğruladığını belirtti.

ABD ordusunun saldırı bölgesiyle ilgili uydu ve radar görüntülerini incelediğini dile getiren yetkililer, bölgede saldırı anında Suriye rejimine ait uçak veya helikopterin olduğuna dair bir bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi. Yetkili, peş peşe iki hava saldırısının meydana geldiğini ve bunun Rus ordusunun taktiğine uygun olduğunu kaydetti.

Rus tarafı ise "saldırıyı biz veya Suriye rejimi yapmadı" şeklinde açıklama yapmıştı.

AA muhabirinin sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığınca, 'nın açıklamalarına ve saldırıyla ilgili somut delillerin neler olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Bakanlık Sözcüsü John Kirby'nin son açıklamalarına değinen bir yetkili, bu açıklamalarda saldırıyla ilgili sorumluluğun Rusya tarafında olduğunun vurgulandığını kaydetti.

Kirby, "Bu konvoyun gideceği yer Suriye rejimi ve Rusya tarafından biliniyordu ve buna rağmen Suriyelilere yardım götüren görevliler öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye giden insani yardım kafilesine düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kamyon da yanmıştı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 11:43
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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theworldisbiggerthanfive theworldisbiggerthanfive

Saldırıyı bakkal rüstem yapmıştır... Ne Rusya'sı ne Amerikası? Onların bakkal rüstem kadar gücü yok...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.09.2016 13:15
almanci almanci

ameriKANA susamislarin isi bu serefsiz yalan dolancilardan hersey beklenir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.09.2016 13:04
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