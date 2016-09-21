Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ABD yönetiminden iki üst düzey yetkili, "ABD'nin ulaştığı ilk sonuçlar, Suriye Arap Kızılhaçı'na bağlı yardım konvoyunun Rus savaş uçakları tarafından vurulduğu şeklindedir." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, sadece Rus savaş uçaklarının o esnada saldırı yapabilecek pozisyon ve konumda olduğunu ve yerel kaynakların da bunu doğruladığını belirtti.

ABD ordusunun saldırı bölgesiyle ilgili uydu ve radar görüntülerini incelediğini dile getiren yetkililer, bölgede saldırı anında Suriye rejimine ait uçak veya helikopterin olduğuna dair bir bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi. Yetkili, peş peşe iki hava saldırısının meydana geldiğini ve bunun Rus ordusunun taktiğine uygun olduğunu kaydetti.

Rus tarafı ise "saldırıyı biz veya Suriye rejimi yapmadı" şeklinde açıklama yapmıştı.

AA muhabirinin sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığınca, Rusya'nın açıklamalarına ve saldırıyla ilgili somut delillerin neler olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Bakanlık Sözcüsü John Kirby'nin son açıklamalarına değinen bir yetkili, bu açıklamalarda saldırıyla ilgili sorumluluğun Rusya tarafında olduğunun vurgulandığını kaydetti.

Kirby, "Bu konvoyun gideceği yer Suriye rejimi ve Rusya tarafından biliniyordu ve buna rağmen Suriyelilere yardım götüren görevliler öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye giden insani yardım kafilesine düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kamyon da yanmıştı.