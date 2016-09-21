ABD yönetimi, PKK 'nın Suriye uzantısı PYD'ye içinde uçaksavar, tanksavar gibi roketlerin de bulunduğu daha çok silahın doğrudan verilmesi üzerinde çalışıyor.ABD'li yetkililer, Suriye'nin kuzeyinde federasyon ilan eden PKK'nın Suriye kolu PYD'ye daha fazla ve doğrudan askeri yardım yapmayı hedefliyor.

Obama DAEŞ'le mücadeleyi hızlandırmak için PYD'ye silah vermek istiyor. Obama'nın direktifleri tansiyonu yeniden yükseltebilir.



New York Times gazetesinde yer alan analize göre, ABD Başkanı Barack Obama Milli Güvenlik Kurulu'na verdiği talimatta DAEŞ'le mücadelenin hızlanmasını ve PYD'ye daha fazla silah verilmesini istediği öne sürülüyor. Başkanlık süresi dolmadan önce Rakka'nın DAEŞ'ten geri alınmasını isteyen Obama'nın direktifleri, son zamanlarda gerilen Türkiye ile ABD arasındaki tansiyonu yeniden yükseltebilir.



KRİTİK DÖNEM

Gazeteye göre, Türkiye ile ilişkilerin dengelenmeye çalışılmasına rağmen böyle bir talimatın verilmesi kritik bir döneme işaret ediyor. ABD'li kaynaklarsa, planın henüz üst düzeyde tartışılmadığına vurgu yapıyor.



Pentagon'un Merkez Komutanlığı'ndan sızan bilgilere göre, PYD'ye hafif silahların yanında, tanksavar ve uçaksavar gibi ağır silahlar da verilecek.



Beyaz Saray yetkilileri, ABD medyasına sızan bilgilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.



NİSAN'DA SİLAH YARDIMI YAPMIŞTI

ABD helikopterleri Rümeylan'daki Amerikan üssüne inerek, örgütün konvoy halinde gelen araçlarına askeri nitelikli büyük kargolar yüklemişti.



KOBANİ ÜSSÜNDE ABD UÇAKLARI

Amerika Birleşik Devletleri, PYD'nin kontrolü altında bulunan Kobani şehrinin güneyine kurduğu askeri üssü kullanmaya başlamıştı. Pazar günü, iki ABD kargo uçağı bugün üsse askeri malzemeler indirdiği de belirtilmişti.



ABD Büyükelçisi John Bass, "PKK dahil bazı terörist gruplarla ilgili gelişmeleri paylaşıyoruz. Birkaç ay önce Türkiye, ABD yapımı silahlar bulunduğuna dair bizimle bir bilgi paylaştı, Biz de bunun Irak Ordusu'na verdiğimiz silahlardan olduğunu doğruladık. Bu, PKK'ya karşı meşru mücadelelerinde Türk hükümeti için çok faydalı bir bilgi oldu" demişti.