ABD'de Keith Lamont Scott (43) adlı siyahinin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından yüzlerce siyahi, Charlotte kentinde gece boyunca protesto yürüyüşü yaptı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde, dün gece siyahi Keith Lamont Scott, Brently Vinson isimli siyahi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Scott'ın ailesi, "kurbanın elinde sadece kitap taşıdığını ve polisin buna rağmen onu vurduğunu" iddia ederken, Charlotte Polis Şefi Kerr Putney ise Scott'ın "elinde silah olduğu ve silahı bırakması çağrısına cevap vermediği gerekçesiyle vurulduğunu" savundu.

Olayın ardından yüzlerce "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) üyesi, Charlotte sokaklarında adalet ve özgürlük temalı sloganlar eşliğinde protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Olayın yaşandığı yerden başlayan protesto yürüyüşü kapsamında yolu trafiğe kapatan grup üyeleri, otoban üzerinde ateş yakarak uzun süre trafiğin akışına izin vermedi. Polisin göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştığı kalabalık, eylemlerinin ardından dağıldı.

Gece yaşanan olayların ardından sabah basın toplantısı düzenleyen Scott'ın ailesi ve siyahilerin haklarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları, "ABD'de hemen her gün siyahilerin polis tarafından öldürüldüğünü ve adalet istemekten yorulduklarını" dile getirdiler.