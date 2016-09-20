Satılırsa rekor kıracak

ABD'nin Connecticut eyaletindeki 260 bin metrekarelik alana sahip bir ada, 175 milyon dolara (yaklaşık 520 milyon TL) satışa çıkarıldı. Adanın ABD'de en yüksek fiyata satılan yaşam alanı olarak rekor kıracağı açıklandı. Daha önce bu rekorun, gelir seviyesi yüksek kişilerin yaşadığı Hamptons'da 147 milyon dolara satılan bir eve ait olduğu vurgulandı. "Büyük Ada" olarak bilinen ada şu anda 19. Yüzyıl sanayicilerinden William Ziegler'in ailesine ait.