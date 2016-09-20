PYD/PKK 18 yaşındaki genci katletti

Olaya ilişkin AA muhabirine konuşan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (S-KDP) Politbüro Üyesi Nuri Bırimo, PYD'ye bağlı silahlı güçlerin, zorunlu askerlik adı altında gençleri toplamak için Derik'in Banişıkefti köyüne baskın düzenlediğini ve o sırada köyden kaçmak isteyen 18 yaşındaki Hani Muhammed Hacı Sıddık adındaki bir genci öldürdüğünü ifade etti.

PYD'nin kendisine muhalif ve mesafeli duran tüm Kürtlere gözdağı vermek için son dönemlerde köy baskınları yaptığını dile getiren Bırimo, "Kendisine boğun eğmeyen tüm Kürtlerin gözünü korkutmak istiyor. PYD'nin silahlı güçleri devriyeler şeklinde köylere gidip, oradaki gençleri zorla silah altına alıyor." dedi.

PYD'ye bağlı silahlı güçler, 15 Ağustos'ta Haseke'nin Kamışlı ilçesinde 2 Suriyeli Peşmergenin cenaze törenine katılan 30 Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üyesini alıkoymuştu.