Kanada küçük prensesi bekliyor

İngiltere veliaht Prensi William ile Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın ikinci çocuğu Prenses Charlotte için Kanada'da seferberlik ilan edildi! Charlotte'nun annesi, babası ve ağabeyi Prens George ile birlikte Kanada'ya ilk resmi yurt dışı gezisine çıkacağı bildirildi. Gelecek hafta kraliyet ailesini ağırlayacak olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile eşi Sophie'nin hazırlıklarla bizzat ilgilendiği öğrenildi. Küçük prenses için ailece kalacakları konuk evinde özel bir oyun odası hazırlandığı bildirildi.