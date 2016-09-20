‘Jet-ski’de şüpheli ölüm

İç ayaklanma izlerinin silinmediği Ukrayna'da üst düzey bir bürokratın ölümü suikast şüphesini gündeme getirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresiMüdür Yardımcısı Andrey Taranov, geçen Pazar günü Kiev'de jet-skiye binip eğlenmek istedi. Nehirde jet-ski ile gezintiye çıkan Taranov, bir anda kontrolünü kaybetti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dubalara çarpan Ukraynalı bürokrat, olay yerinde hayatını kaybetti. Kilit bürokratın ölümünün ardından polis ekipleri alarm durumuna geçti. Soruşturma başlatan polisin, kaza değil cinayet şüphesi üzerinde durduğu bildirildi. UkraynaDevlet Başkanı Petro Poroşenko konuyla ilgili dava açıldığını söyledi ve "Ukrayna, en önemlisavunucularından birini kaybetti.Yerini doldurmak zor olacak" dedi. Ukrayna Devlet başkanlığı İdaresi'nde 2 senedir kolluk güçlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olan Taranov, daha önce Ukrayna'nın İsrail Büyükelçiliği'nde savunma ataşesi görevindeydi.
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