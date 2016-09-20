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‘Jet-ski’de şüpheli ölüm

lı üst düzey bürokrat Taranov, jet-skiye bindi. Dubalara çarparak hayatını kaybetti. Cinayet şüphesi gündeme geldi

‘Jet-ski’de şüpheli ölüm
İç ayaklanma izlerinin silinmediği Ukrayna'da üst düzey bir bürokratın ölümü suikast şüphesini gündeme getirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Müdür Yardımcısı Andrey Taranov, geçen Pazar günü Kiev'de jet-skiye binip eğlenmek istedi. Nehirde jet-ski ile gezintiye çıkan Taranov, bir anda kontrolünü kaybetti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dubalara çarpan lı bürokrat, olay yerinde hayatını kaybetti. Kilit bürokratın ölümünün ardından polis ekipleri alarm durumuna geçti. Soruşturma başlatan polisin, kaza değil cinayet şüphesi üzerinde durduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko konuyla ilgili dava açıldığını söyledi ve "Ukrayna, en önemli savunucularından birini kaybetti. Yerini doldurmak zor olacak" dedi. Ukrayna Devlet başkanlığı İdaresi'nde 2 senedir kolluk güçlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olan Taranov, daha önce Ukrayna'nın İsrail Büyükelçiliği'nde savunma ataşesi görevindeydi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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