İşte FETÖ lobisi

Avusturyaterör örgütüFETÖ'ye destekverdi. Avrupalı TürkDemokratlar Birliği(UETD) AvusturyaBaşkanlığı tarafından"15 TemmuzŞehitlerini Anma"programı organizeedildi. Yer olarak dabaşkent Viyana'dakiFleming's Hotelseçildi. ProgramaAK Parti İstanbulMilletvekiliMetin Külünk dedavetliydi. Ancak otel, programı iptaletti. UETD Avusturya Başkanı CemAslan, otelin gerekçe olarak, "gelentepkileri" gösterdiğini belirtti. Aslan, "15Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nıdüzenleyeceğimiz otelden gelentelefonda sözleşmenin iptal edildiğibildirildi. Yetkililer bana, gerek sosyalmedya üzerinden gerek telefon ve mailyoluyla çok tepki aldıklarını söyledi"dedi. Daha önce otelde birçok programgerçekleştirdiklerini ve hiçbir sorununyaşanmadığını hatırlatan Aslan, bu iptalkararının kendilerini şaşırttığını ifadeetti. Aslan, "Türkiye aleyhtarı gruplarile bunların Avrupa'daki destekçileritarafından otele baskı yapıldığınıdüşünüyoruz. Tüm baskılara rağmen 15Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nıbaşka bir mekanda yapacağız" dedi.
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