  1. Brüksel değişti!
  2. Hasta bunlar

İşte FETÖ lobisi

İşte FETÖ lobisi
terör örgütü FETÖ'ye destek verdi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Şehitlerini Anma" programı organize edildi. Yer olarak da başkent Viyana'daki Fleming's Hotel seçildi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de davetliydi. Ancak otel, programı iptal etti. UETD Avusturya Başkanı Cem Aslan, otelin gerekçe olarak, "gelen tepkileri" gösterdiğini belirtti. Aslan, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nı düzenleyeceğimiz otelden gelen telefonda sözleşmenin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer bana, gerek sosyal medya üzerinden gerek telefon ve mail yoluyla çok tepki aldıklarını söyledi" dedi. Daha önce otelde birçok program gerçekleştirdiklerini ve hiçbir sorunun yaşanmadığını hatırlatan Aslan, bu iptal kararının kendilerini şaşırttığını ifade etti. Aslan, "Türkiye aleyhtarı gruplar ile bunların Avrupa'daki destekçileri tarafından otele baskı yapıldığını düşünüyoruz. Tüm baskılara rağmen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nı başka bir mekanda yapacağız" dedi.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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