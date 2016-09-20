İsrail güçleri, kendi uydurduğu çeşitli gerekçelerle,Filistinlilerin hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Batı Şeria'da bazı merkezlerde kontrol noktaları oluşturarak Filistinlileri ahlak dışı şekilde aramalardan geçiriyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı Kudüs ve El-Halil kentlerindeki güvenlik önlemlerine ilişkin düzenlemenin ırkçı ve Filistinlilere yönelik en provokatif eylem olduğunu söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Kudüs ve El-Halil kentleri için açıkladığı güvenliğe ilişkin bir dizi düzenleme ateşe benzin dökmektir ve Filistinlilere yönelik en provokatif eylemdir. denildi.



Açıklamada,İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıcı uygulamalarının kınandığı ve Netanyahu ile hükümetinin baskıcı çözümlerinin önceden olduğu gibi bir işe yaramayacağı kaydedildi.