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İnsan haklarına Fransızlar!

Fransızlar, insan haklarını yok saydı. Mahkeme kararlarına rağmen giyen bir kadın sahilden uzaklaştırıldı...

İnsan haklarına Fransızlar!
İslamofobi, 'da yayıldı. Ülkede Müslümanlar'a yönelik saldırılar günden güne arttı. Ülkedeki birçok belediye tarafından plajlarda burkini yasaklandı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir Fransız polisi, giyen bir kadını saldırıp, onu zorla plajdan attı! Fransa'da birçok bölgede mahkeme kararıyla yasak kaldırıldı. Ancak hala birçok belediye yargı yararını uygulamadı. Avustralyalı Zeynab Alshelh (23) ise burkini yasağının geldiği noktayı görmek için Fransız Rivierası'ndaki sahilleri gezmeye başladı. Bu sırada Fransızlar'ın "Buradan git. Yoksa polis çağıracağız" itirazlarıyla karşılaştı. Yaşadıklarını 7 News Australia kanalına anlatan Zeynab Alshelh, "Yerel halk tarafından sahilden kovulduk. Bu bölge burkini yasağının kaldırıldığı bir yerdi ama Fransızlar bundan pek memnun değildi" değerlendirmesini yaptı. Kadına müdahaleyi gösteren görüntüler ise kanal aracılığıyla naklen yayınlandı.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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