İnsan haklarına Fransızlar!

İslamofobi, Fransa'da yayıldı. Ülkede Müslümanlar'a yönelik saldırılar günden güne arttı. Ülkedeki birçok belediye tarafındanplajlarda burkini yasaklandı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir Fransız polisi, burkini giyen bir kadını saldırıp, onu zorla plajdan attı! Fransa'da birçok bölgede mahkemekararıyla yasak kaldırıldı. Ancak hala birçok belediye yargı yararını uygulamadı. Avustralyalı Zeynab Alshelh (23) ise burkini yasağının geldiği noktayı görmek için Fransız Rivierası'ndaki sahilleri gezmeye başladı. Bu sırada Fransızlar'ın "Buradangit. Yoksa polis çağıracağız" itirazlarıyla karşılaştı. Yaşadıklarını 7 News Australia kanalına anlatan Zeynab Alshelh, "Yerel halktarafından sahilden kovulduk. Bu bölgeburkini yasağının kaldırıldığı bir yerdi amaFransızlar bundan pek memnun değildi" değerlendirmesini yaptı. Kadına müdahaleyigösteren görüntüler ise kanal aracılığıylanaklen yayınlandı.
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