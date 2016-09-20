Hasta bunlar

ABD ve İngiltere, hem haddini hem de sınırı aştı! Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin cirit attığı yerde sağlık üssü açtı! Buraya bir de Prens George’un doğduğu Kraliyet Hastanesi’nden ekipmanlar taşındı! Özel eğitimli 11 doktorun 5’i İngiliz, 6’sı Amerikalı’ydı...
Ne İngiltere ne de ABD'nin Ortadoğu'ya sınırı vardı. Ancak her iki ülke de yüzyıllardır burnunu bu coğrafyadan çıkarmadı. "Barış" yalanına sarılıp kaos kelimesinin arkasında yer aldı. İşte ABD ve İngiltere ittifakı bu kez terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'nin cirit attığı noktalarda ortaya çıktı. ABD, terör örgütü DAEŞ'le mücadeleyi bahane edip Suriye Demokratik Güçleri adlı bir oluşum hazırladı. Ancak bu yalanın altında YPG'li teröristler vardı. Hatta ABD askerleri omuzlarına YPG arması taktı. ABD'nin teröre hizmeti şimdi de sağlık boyutunda yaşandı. Buna göre ABD, İngiltere'yle ittifak yaptı. YPG'nin kontrol ettiği Tel Temir bölgesini himayesi altına aldı. İki ülke, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi karşısında yer alan bu bölgede bir sağlık üssü açtı.
İngiliz ve ABD'lilerin çalıştığı hastanenin özel ambulansları da bulunuyor.
BÖYLE YARDIM GÖRÜLMEDİ!
Üssün bulunduğu noktaya hem İngiltere hem de ABD bayrağı asıldı. Tel Temir'deki bu özel hastanede 11 doktorun bulunduğu açıklandı. Bunların 5'inin İngiliz, 6'sının ABD'li olduğu vurgulandı. Teröre hizmet eden ekibin başında ise James Rose adlı doktorun bulunduğu anlaşıldı. Söz konusu hastane 2015 yılında kullanılmaya başlandı. Londra'da Kraliyet Ailesi'ne tahsis edilen hastane de bu üs için bölgeye taşındı. Prens George'un doğduğu St. Mary's Hospital'daki tüm teçhizatın aynısı, terör hastanesi için de hazırlandı. Sağlık üssünde, yaralı YPG'lilerin tedavi edildiği açıklandı. Öte yandan üste sadece hastanenin olmadığı saptandı. Söz konusu noktada hem İngiliz hem de Amerikan gizli servislerinin konuşlandığı vurgulandı.
AKILLANMIYORLAR Terör örgütü YPG, Batı'nın arkasına saklandı. Suriye'nin Tel Abyad kentineAmerikan bayrağı astı! Adeta kendine canlı kalkan yaptı. Gaziantep'ten görülen bu küstah manzara karşısında Amerika'ya büyük tepki yağdı. Türkiye hem diplomatik hem de siyasi anlamda ABD makamlarını uyardı. Bu skandalın üzerine ABD, "Biz bilmiyorduk" diyerek işten sıyrılmaya kalktı. Ancak ABD yine ikiyüzlü davrandı. Amerika'nın "Suriye DemokratikGüçleri'ne askeri danışmanlık hizmeti" vermek için Tel Abyad'da bir merkez açtığı anlaşıldı. Yani ABD bir kez daha YPG'nin yanında yer aldı. Üstelik bu merkezin bulunduğu binaya ABD bayrağı asıldı.
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