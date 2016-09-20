Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının Oscarları olarak bilinen EmmyÖdülleri, 68. kez dağıtıldı. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda yapılan törenle yıldızlar göz kamaştırdı. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Game of Thrones" (Taht Oyunları) bu yıl 3 dalda ödül kazandı. Türkçesi "Amerikan suçhikayesi" olan American Crime Story ise 5 dalda ödül kazandı. Söz konusu yapıt, en iyi dizi secilerek büyük bir çıkış yakaladı. Ödül gecesinde "Veep" ise komedi dalının en iyi filmi oldu. Bu yapıt Julia Louis-Dreyfus'a da bu dalda En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.
"AmericanCrime Story"gecede en fazlaödül kazananyapım olmasınarağmen, "Gameof Thrones"tüm zamanlarınEmmy rekorunukıraraktoplamda 38ödüle ulaştı.
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