Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının Oscarları olarak bilinen Emmy Ödülleri, 68. kez dağıtıldı. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda yapılan törenle yıldızlar göz kamaştırdı. Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Game of Thrones" (Taht Oyunları) bu yıl 3 dalda ödül kazandı. Türkçesi "Amerikan suç hikayesi" olan American Crime Story ise 5 dalda ödül kazandı. Söz konusu yapıt, en iyi dizi secilerek büyük bir çıkış yakaladı. Ödül gecesinde "Veep" ise komedi dalının en iyi filmi oldu. Bu yapıt Julia Louis-Dreyfus'a da bu dalda En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.



"American Crime Story" gecede en fazla ödül kazanan yapım olmasına rağmen, "Game of Thrones" tüm zamanların Emmy rekorunu kırarak toplamda 38 ödüle ulaştı.