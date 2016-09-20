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Clinton düşüyor

Clinton düşüyor
New York kentindeki 11 Eylül anma törenlerinde rahatsızlanan Demokratlar'ın başkan adayı 'ın anketlerde de düşüşe geçtiği açıklandı. Clinton'ın doktorlarının, "Durumu iyi" açıklamasının Amerikalılar tarafından inandırıcı bulunmadığı ve anketlerdeki düşüşün hızlandığı ifade edildi. Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın asğlık raporlarının iyi olması, Clinton'ın ekibini daha da zor durumda bıraktı. Trump'ın ekibi, kampanyasını Clinton'ın sağlık raporu üzerine kurmaya başladı.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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