Clinton düşüyor

New York kentindeki 11 Eylül anma törenlerinde rahatsızlanan Demokratlar'ın başkan adayı Hillary Clinton'ın anketlerde de düşüşe geçtiği açıklandı. Clinton'ın doktorlarının, "Durumu iyi" açıklamasının Amerikalılar tarafından inandırıcı bulunmadığı ve anketlerdeki düşüşün hızlandığı ifade edildi. Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın asğlık raporlarının iyi olması, Clinton'ın ekibini daha da zor durumda bıraktı. Trump'ın ekibi, kampanyasını Clinton'ın sağlık raporu üzerine kurmaya başladı.
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