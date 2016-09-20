  1. İşte FETÖ lobisi

değişti!

Brüksel değişti!
Avrupa, Türkiye düşmanlığında birleşen hainlere her fırsatta destek verdi. Güvenlik güçlerimiz ve halkımızı hedef alan terör örgütü PKK'nın kalleş saldırılarına aldırış etmedi. Belçika da her daim teröristlerin hizmetine girdi. Başkent 'de kanlı örgütün faaliyetlerine müsaade edildi. Hainlerin çadır açmasına izin verildi. Ancak ne olduysa Belçika bu defa çark etti. Terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlemeyi planladıkları Kürt Kültür Haftası programı belediye tarafından iptal edildi. İptal edilen programın teröre destekte sınır tanımayan HDP'liler ile ortak düzenleneceği öğrenildi.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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