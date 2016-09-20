Brüksel değişti!

Avrupa, Türkiye düşmanlığında birleşen hainlere her fırsatta destek verdi. Güvenlik güçlerimiz ve halkımızıhedef alan terör örgütü PKK'nın kalleşsaldırılarına aldırış etmedi. Belçika da her daim teröristlerin hizmetine girdi. Başkent Brüksel'de kanlı örgütün faaliyetlerine müsaade edildi. Hainlerin çadır açmasına izin verildi. Ancak ne olduysa Belçika bu defa çark etti. Terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlemeyi planladıkları Kürt Kültür Haftası programı belediye tarafından iptal edildi. İptal edilen programın teröre destektesınır tanımayan HDP'liler ile ortakdüzenleneceği öğrenildi.
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