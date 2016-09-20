AmeriKAN işi!

ABD'nin Orlando kentinde silahlı soyguncular tarafından vurulan Doç. Dr. Osman Nuri Darıcan'ın ölümünün ardından acı bir haber daha geldi. New York'ta yaşayan Türk işadamı Kayhan Som (56) uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Korkunç olay, geçen hafta meydana geldi. İşadamı Som, Manhattan'dan evine gitmek üzere aracına bindi. Bir süre sonra tuvalet ihtiyacını gidermek için şoförüne otomobili durdurmasını istedi. Som, tuvalet ihtiyacını bir bahçede gidermeyi seçti. Bu sırada bahçenin sahibi, Som'u fark etti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi. Som'u yumruklayan Amerikalı, bununla yetirmedi. Yanındaki beyzbol sopasıyla Türk işadamının kafasına sert darbeler indirdi. Aldığı şiddetli darbeler sonucu kanlar içinde kalan Som, olay yerine çağrılan ambulansla Queens Memorial Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak komadan çıkamayan Türk işadamı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kayhan Som, geçen Salı günü New York'ta toprağa verildi. Som'un ölümüne neden olan katil zanlısının ise tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.



YAPTIĞI İYİLİKLERLE TANINIYORDU

Yaklaşık 30 yıldır ABD'de yaşayan ve ailesi eski ilaç sanayicisi olan Kayhan Som, çevresinde hayırseverliği ve renkli kişiliği ile tanındı. Peri Som ile evli olan Türk işadamı, bir çocuk babasıydı.



