Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Avrupa Birliği-Azerbaycan Parlamento İşbirliği Komitesinin üyelerini kabul etti.

Görüşmede konuşan Aliyev, AP'nin bir yıl önce kabul ettiği kararın ilişkilerde ciddi gerilemeye neden olduğunu bildirdi. AP'nin kararını yanlış ve kasıtlı bir adım olarak değerlendirdiklerini söyleyen Aliyev, bunu Azerbaycan'ın itibarına zarar verme çabası olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Bu durum açığa kavuşmadığı sürece ilişkilerin geliştirilmesinin zor olacağını ifade eden Aliyev, kararda belirtilen hususların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kararda son yıllarda Azerbaycan'da insan haklarıyla ilgili durumun kötüleştiğinin iddia edildiğini belirten Aliyev, "Bu doğru değil. Azerbaycanda insan haklarıyla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Ülkemiz demokratik gelişme ve insan haklarının savunmasına sadıktır." dedi.

Azerbaycan'da toplantı ve gösteri özgürlüğünün olmadığının iddia edildiğini hatırlatan Aliyev, bunun da yalan olduğunu ve muhaliflerin Bakü'nün merkezinde miting yapabildiğini belirtti.

Kararda, Azerbaycan'ın stratejik ortaklık hedefiyle AB ile işbirliğini geliştirmeye can attığının öne sürüldüğünü söyleyen Aliyev, "Sadece biz değil, AB de bizimle ilişkileri derinleştirmeye çalışıyor. Bizim AB ile ilişkilerimiz karşılıklı çıkarlar ve saygıya dayanıyor. AB ile çok iyi ilişkilerimiz var. Dokuz AB üyesi ülke ile stratejik ortaklık anlaşmamız bulunuyor. Bizim, AB, üye ülkeler ve AP ilişkilerimiz arasında büyük fark var.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Bakü ofisinin kapatılması olayına da değinen Aliyev, şu bilgileri verdi:

"AGİT Ofisinin temsilcisi Azerbaycan asıllı Fransız vatandaşı, Fransa Dışişleri Bakanlığında çalışan tek Azerbaycanlıydı. O çok ünlü ve saygın bir ailenin üyesi. Bu şahsın çalışma odasında benimle birlikte fotosu olduğu için ABD'nin AGİT büyükelçisinin müdahalesi sonucu işine son verildi. Kariyeri bitti, Fransa Dışişleri Bakanlığından atıldı. Sadece benimle fotosu olduğu için. Eğer ABD'nin AGİT temsilcisine göre benimle fotoğraf çektirmek suçsa o zaman biz neyi konuşabiliriz? Ben de Şahtahtinski işden çıkarılacaksa, ofisin kapatılacağını söyledim. Onları uyardım fakat bizi dinlemediler. Şimdi ofisi yeniden açmak istiyorlar. Ben de şart koydum. Şahtahtinski'yi kariyerine geri çağırın biz de ofisi açalım."

Aliyev, AP'nin seçimlere gözlemci göndermemesiyle ilgili, "AP göndermedi, fakat Avrupa Konseyi Parlamento Asamblesi gönderdi. Böylece AP'nin seçimleri izlememesi hiçbir şeyi değiştirmedi. Şimdi bir yıldır hiçbir ilişkimiz yok. Bu da bizim yüzümüzden olmadı. Biz AB, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi diğer Avrupa kuruluşlarıyla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AP geçen yıl Azerbaycan'daki yolsuzluk iddiaları ile insan hakları ihlallerinin araştırılması ve 1 Kasım 2001'de yapılan genel seçimlere gözlemci gönderilmemesine ilişkin karar almıştı.