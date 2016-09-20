  1. Brüksel değişti!

ve 'den alçak oyun

'nin desteğiyle 'nin kuzeyinde, sözde federasyon ilan ettiği bölgelerde nüfus sayımı yapan 'nin asıl amacı ortaya çıktı.Terör örgütünün hedefi; Ekim'de planlanan bağımsızlık u öncesi Arap ve Türkmenleri fişleyip yok etmek.

ABD ve PYDden alçak oyun
Terör örgütü PKK'nın 'deki uzantısı , Suriye'nin kuzeyinde sözde federasyon ilan ettiği bölgelerde demografik operasyonlarının sonucunu görmek ve bölgede yaşayan farklı etnik yapıdaki insanları fişlemek için 'nüfus sayımı oyunu'na başvurdu. 'nin desteğiyle terör örgütü DAEŞ'ten ele geçirdiği bölgelerden Arap, Türkmen ve hatta muhalif Kürtleri süren, nüfus müdürlüklerini de yakan PYD, gerçekleştireceği 'nüfus sayımı' ile yandaşlarının sayısını çok gösterip nihai hedefi olan bağımsızlığın önünü açmak istiyor. Nüfus sayımı sırasında sorulan 'etnik kökeniniz ne?' sorusu da fişlemenin, 'demografik operasyonun' ve Ekim'de yapılacak 'bağımsızlık una hazırlığı' ispatı olarak görülüyor.

IRK SORUSU
Star gazetesinin haberine göre; PYD'ye bağlı sözde Kuzey Suriye Demokratik Federalizm Örgütleme Konseyi, örgütün Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği yerlerde nüfus sayımı gerçekleştirdi. Sayım, dün sabah 9'da başladı ve uluslararası kurumlardan gözlemciler katılmadı. Konsey, 'etnik köken'in de sorulduğu sayım öncesi şöyle bir açıklama yayınlamıştı: "Sayım,bir toplumsal hizmet projesi olarak toplanacak bilgiler gelecekteki planlamalar için kullanılacaktır. Sayım boyunca işyerleri ve pazarlar kapalı olacak, yurttaşlar evlerinde kalacaktır. Sayım boyunca bölgede güvenliğin sağlanmasında Asayiş ve HPC üyeleri sorumludur".

PYD'nin, işgal ettiği bölgelerde binlerce sivili zorla göç ettirdiği ve evlerini yıktığı biliniyor. Örgüt, evlerinden çıkmayı kabul etmeyen sivilleri ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarıyla tehdit etmişti. SDG adı altında Fırat'ın batısında da ilerleyen ve sözde kantonları birleştirmek isteyen PYD, bir Arap ve Türkmen bölgesi olan Tel Abyad'da gerçekleştirdiği tehcir politikasını Münbiç'te de uygulamış; işgal ettiği bölgelerde yaptığı gibi köyleri boşaltarak nüfus müdürlüğü binasını yıkmıştı.

TÜRKİYE'DEN BM'YE YPG UYARISI
Türkiye, Birleşmiş Milletler'e (BM) terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı 'nin, ülkede demografik yapıyı değiştirme ve ülkeyi parçalama girişimi ile ciddi insan hakları ihlallerini araştırma çağrısında bulundu. BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı'nın da katıldığı bir oturumda yaptığı konuşmada, "YPG'nin Suriye'deki insan hakları ihlaller, BM komisyonu tarafından detaylı ve ayrı bir şekilde soruşturulmalı. YPG'nin Kürt siyasetçileri kaçırması ve demografik yapıyı değiştirme çalışmaları gibi girişimler, Suriye'nin parçalanmasına yol açabilir" dedi.

ÖNCE NÜFUS KAYITLARINI YAKTILAR
Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre; PYD'nin işgal ettiği bölgelerde binlerce sivili zorla göç ettirdiği ve evlerini yıktığı biliniyor. Evlerinden çıkmayı kabul etmeyen sivilleri ABD öncülüğündeki koalisyonun havasaldırılarıyla tehdit eden örgüt, Münbiç'te köyleri boşaltarak nüfus müdürlüğü binasını yakmıştı.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 08:13
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