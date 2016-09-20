IRK SORUSU
Star gazetesinin haberine göre; PYD'ye bağlı sözde Kuzey Suriye Demokratik Federalizm Örgütleme Konseyi, örgütün Suriye'nin kuzeyinde ele geçirdiği yerlerde nüfus sayımı gerçekleştirdi. Sayım, dün sabah 9'da başladı ve uluslararası kurumlardan gözlemciler katılmadı. Konsey, 'etnik köken'in de sorulduğu sayım öncesi şöyle bir açıklama yayınlamıştı: "Sayım,bir toplumsal hizmet projesi olarak toplanacak bilgiler gelecekteki planlamalar için kullanılacaktır. Sayım boyunca işyerleri ve pazarlar kapalı olacak, yurttaşlar evlerinde kalacaktır. Sayım boyunca bölgede güvenliğin sağlanmasında Asayiş ve HPC üyeleri sorumludur".
PYD'nin, işgal ettiği bölgelerde binlerce sivili zorla göç ettirdiği ve evlerini yıktığı biliniyor. Örgüt, evlerinden çıkmayı kabul etmeyen sivilleri ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarıyla tehdit etmişti. SDG adı altında Fırat'ın batısında da ilerleyen ve sözde kantonları birleştirmek isteyen PYD, bir Arap ve Türkmen bölgesi olan Tel Abyad'da gerçekleştirdiği tehcir politikasını Münbiç'te de uygulamış; işgal ettiği bölgelerde yaptığı gibi köyleri boşaltarak nüfus müdürlüğü binasını yıkmıştı.
TÜRKİYE'DEN BM'YE YPG UYARISI
Türkiye, Birleşmiş Milletler'e (BM) terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin, ülkede demografik yapıyı değiştirme ve ülkeyi parçalama girişimi ile ciddi insan hakları ihlallerini araştırma çağrısında bulundu. BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı'nın da katıldığı bir oturumda yaptığı konuşmada, "YPG'nin Suriye'deki insan hakları ihlaller, BM komisyonu tarafından detaylı ve ayrı bir şekilde soruşturulmalı. YPG'nin Kürt siyasetçileri kaçırması ve demografik yapıyı değiştirme çalışmaları gibi girişimler, Suriye'nin parçalanmasına yol açabilir" dedi.
ÖNCE NÜFUS KAYITLARINI YAKTILAR
Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre; PYD'nin işgal ettiği bölgelerde binlerce sivili zorla göç ettirdiği ve evlerini yıktığı biliniyor. Evlerinden çıkmayı kabul etmeyen sivilleri ABD öncülüğündeki koalisyonun havasaldırılarıyla tehdit eden örgüt, Münbiç'te köyleri boşaltarak nüfus müdürlüğü binasını yakmıştı.
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