Yunanistan Türk okullarını kapattı

Yunanistan'da, yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından ilk ve ortaokullarda toplam bir milyon 100 bin öğrenci ders başı yaparken, Batı Trakya'da yeni öğretim yılı buruk başladı.

9'U TÜRK OKULU

İskeçe ve Gümülcine'de iki lisede bu yıl Yunanistan Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Türkçe ders saatlerinin azaltılmasının yanı sıra 2010'da başlatılan uygulama çerçevesinde öğrenci sayısının yetersiz olması gerekçesiyle dokuz azınlık okulunun daha kapatılması Türklerin tepkisine neden oldu.

Bölgedeki Türkler, hükümetin azınlıklara yönelik eğitim konusundaki kararlarında Türk azınlığın görüşünü dikkate almadığını belirtiyor.

Rodop-Meriç illeri SÖPA mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Salih Ahmet, karar alınırken ailelere ve velilere danışılmadığını söyledi. Ahmet, "Yeni öğretim yılına dokuz okulumuzu daha kaybetmiş olarak giriyoruz. Devlet okulları için uygulanan ve öğrenci sayısı dokuzu tutmayan okulların kapatılmasını öngören yasanın, farklı statüye sahip azınlık okulları için de uygulanmasıyla okullarımızın kapatılması hepimizi derinden üzmüştür" dedi.

Ahmet ayrıca, Yunanistan Eğitim Bakanlığı'na bir rapor sunduklarını, okullarında okutulan Yunanca ve Türkçe ders kitaplarının çağdaş eğitim ihtiyacını karşılamadığını aktardı.



ÖĞRENCİLER BAHÇEYE ÇIKAMIYOR

Batı Trakya'da iki azınlık orta öğretim kurumundan biri olan İskeçe'deki Muzaffer Salihoğlu Azınlık Lisesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Saadettin Şakir Hüseyin, Türk azınlığın, ortaokul ve lise seviyesinde okul binasına ve Türkçe öğretmenine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İskeçe ve Gümülcine'deki iki lisede öğrencilerin çok zor şartlar altında eğitim gördüğünü bildiren Hüseyin, Muzaffer Salihoğlu Lisesi'ndeki öğrencilerin binanın bodrum katındaki sınıflarda sağlıksız bir ortamda ders ders işlediğini belirtti.

Okuldaki öğrenciler teneffüslerde okul bahçesine sırayla çıkmak zorunda kalıyor.

Şakir Hüseyin, "Bina sorunumuz hat safhada. Bu nedenle bazı sınıflarda öğleden sonra akşam saatlerine kadar ders yapmak zorunda kalıyoruz. Ancak şehir dışından gelen birçok öğrenci ulaşım zorluğu, benzer nedenlerden bu derslere katılamıyor, devlet okullarına gitmek zorunda kalıyor. Bu nedenle de öğrenci sayımız azalıyor" dedi.

175 YENİ ÖĞRENCİ KAYDOLDU

Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti Başkanı Ahmet Arif Emin de, liseye ilginin son dönemde artığını dile getirdi.

Celal Bayar'ın, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Rodop ve Evros (Meriç) illerinde çocukların orta öğretim ihtiyacını karşılayan yegane azınlık okulu olduğunu ifade eden Emin, lisede bu yıl 175 yeni kayıtla öğrenci sayısının 820'ye ulaştığını belirtti. Emin, "Celal Bayar'da yeni derslik yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuda ilgili makamlara önerilerimiz oldu. Sorunlar hep vardı ve var olacak. Ancak önerinin kabul edilmesi durumunda bir nebze de olsa rahatlayacağız. Ancak sorunun çözümü için bölgemizde mutlaka yeni azınlık okulları inşa edilmeli" diye konuştu.