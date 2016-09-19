Suriye rejimi, insani yardım kafilesini bombaladı

Suriyeli aktivist Ahmed Nebhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin kontrolü altında bulunan Batı Halep'teki mahallelerden, kentin batısında muhaliflerin kontrolündeki kırsal bölgelere doğru yola çıkan Suriye Kızılayı'na ait 36 kamyonluk insani yardım kafilesine, rejim helikopterleri tarafından 2 varil bombası atıldığını söyledi.

Nebhan, Urum el-Kubra bölgesinde olduğu sırada bombalanan yardım kamyonlarından ilk belirlemelere göre 20'sinin yandığını, 2 şoförün de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Rejim tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırının, Suriye ordusunun ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Suriye ordusu tarafından bu akşam yapılan açıklamada, geçen hafta pazartesi günü yürürlüğe giren ateşkesin sona erdiği belirtilmişti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde varılan anlaşmaya göre, Suriye'de Kurban Bayramı'nda çatışmaların durması konusunda ABD ile Rusya arasında varılan ateşkesin 12 Eylül Pazartesi yerel saat ile 19.00'da yürürlüğe girdiği duyurulmuştu. Ateşkes anlaşmasının daha sonra ABD ile Rusya arasındaki görüşmeler sonucu 2 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı.