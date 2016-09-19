O bayrağı asan ABD’li çıktı

Tel Abyad'ın Minbatih Mahallesi'nde bulunan bazı evlerin çatısı ile gümrük binasına 4 gün önce ABD bayrağı asıldı. Akçakale'den görülen bu bayraklardan 3'ü gelen tepkiler üzerine dün indirilirken, gümrük binasındaki bayrağa dokunulmadı. Kamuoyunda tepkiye yol açan ABD bayraklarının Tel Abyad'daki bazı evlerin çatısına dikilme anının fotoğraflarının çekilerek sosyal medya sitelerinde paylaşıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ABD bayraklarının PYD üyeleri tarafından değil, bölgede bulunan Amerikan özel kuvvetler askerleri tarafından asıldığı öne sürüldü. Ancak ABD'li yetkililer bayrağın YPG'lilertarafından asıldığını belirtti. Yeniçıkan görüntülerde ise bayrağıasan kişinin ABD askeri olduğuanlaşıldı. Gümrük binasının yanında YPG'li teröristlerin olması ise tepki çekti.
ABD'li yetkililer önceki gece yaptıkları açıklamada kendilerine ateş edilmesi üzerine bölgeye ABD bayrağı çektiklerini açıklamıştı. Daha sonra Pentagon ise bayrak operasyonundan haberlerinin olmadığını duyurmuştu.
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