  1. İşler çok DAEŞ’ti

O bayrağı asan ’li çıktı

, Türkiye saldırısından korktu. Paçavraların yerine bayrağı dikildi. ABD ‘Bizim ilgimiz yok” derken bayraklar indirildi. Ancak operasyonu ABD’li askerlerin yaptığı ortaya çıktı.

O bayrağı asan ABD’li çıktı
Tel Abyad'ın Minbatih Mahallesi'nde bulunan bazı evlerin çatısı ile gümrük binasına 4 gün önce bayrağı asıldı. Akçakale'den görülen bu bayraklardan 3'ü gelen tepkiler üzerine dün indirilirken, gümrük binasındaki bayrağa dokunulmadı. Kamuoyunda tepkiye yol açan ABD bayraklarının Tel Abyad'daki bazı evlerin çatısına dikilme anının fotoğraflarının çekilerek sosyal medya sitelerinde paylaşıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ABD bayraklarının PYD üyeleri tarafından değil, bölgede bulunan Amerikan özel kuvvetler askerleri tarafından asıldığı öne sürüldü. Ancak ABD'li yetkililer bayrağın YPG'liler tarafından asıldığını belirtti. Yeni çıkan görüntülerde ise bayrağı asan kişinin ABD askeri olduğu anlaşıldı. Gümrük binasının yanında 'li teröristlerin olması ise tepki çekti.

ABD'li yetkililer önceki gece yaptıkları açıklamada kendilerine ateş edilmesi üzerine bölgeye ABD bayrağı çektiklerini açıklamıştı. Daha sonra Pentagon ise bayrak operasyonundan haberlerinin olmadığını duyurmuştu.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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