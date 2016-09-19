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cısı yaralı yakalandı

'ta 17 Eylül Cumartesi gecesi Manhattan'da meydana gelen ve 29 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili aranan Afganistan asıllı ABD vatandaşı Ahmad Khan Rahami'nin (28) polisle girdiği çatışmanın ardından yaralı olarak yakalandığı belirtildi.

New York bombacısı yaralı yakalandı

ABD medyasında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Ahmad Khan Rahami New Jersey eyaletinde bulunan Linden semtinde polisle girdiği çatışmanın ardından yakalandı. Bazı medya kuruluşları, zanlının yaralı halde sedyede yatarken görüntülerine yer verdi.

Daha önce yapılan açıklamada halk, şüphelinin silahlı ve tehlikeli olabileceği konusunda uyarılmıştı.

Zanlının hafta sonunda hem Manhattan'da hem de New Jersey'deki lı saldırıların faili olduğu, patlamayan bazı parçalarda şüphelinin parmak izinin bulunduğu öne sürüldü.

ABD'nin kentinde cumartesi gecesi meydana gelen şiddetli patlama terör paniğine neden olmuştu. Patlamada 29 kişi yaralanmış, yaralılardan 24'ü hastaneye kaldırılmış, patlamayla bağlantılı olarak 5 kişi gözaltına alınmıştı.

New York'taki ilk patlamın ardından 27. Cadde'de bulunan kablolara sarılı bir düdüklü tencere bulunmuş ve terörle mücadele birimi tarafından etkisiz hale getirilmişti.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 20:05
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