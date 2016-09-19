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Kerry'den flaş "ateşkes" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı , ordusunun "7 günlük ateşkes bitti" açıklamasına tepki göstererek, "İlk olarak medyaya konuşmak yerine bu anlaşmayı müzakere edenlerle konuşsalar daha iyi olurdu." dedi.

Kerryden flaş ateşkes açıklaması

Kerry, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile New York'ta düzenlediği basın toplantısında 'deki ateşkese ilişkin soruyu cevapladı.

"Suriye ordusu 7 günlük ateşkesin bittiğini açıkladı, ateşkes başarısız mı oldu?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Bu 7 gün, sakin ve insani yardımların ulaştırıldığı günler olmadı. Dolayısıyla onlar (Suriye ordusunun) ilk olarak medyaya konuşmak yerine bu anlaşmayı müzakere edenlerle konuşsalar daha iyi olurdu. Bence sahneye oynamayı bırakmanın ve insani yardımların yerlerine ulaştırılması için gerçek bir şeyler yapmanın zamanı gelmiştir. İnsani yardımlarla ilgili daha henüz bugün bir hareketlilik görüyoruz, bakalım ne aşamadayız ve onlarla bu yardım işinin nasıl ilerleyeceğini konuşmaktan memnuniyet duyuyoruz."

12 Eylül Pazartesi başlayan ve 7 gün süreceği belirtilen ateşkes anlaşmasının daha sonra ABD ile Rusya arasındaki görüşmeler sonucunda 2 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 20:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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peRino peRino

amerikali kohry denilen catal zaten yalan söylüyor kendiside teröristin birisi bu hain.

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cevapla 19.09.2016 21:36
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