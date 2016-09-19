İşler çok DAEŞ’ti

ABD uçakları daha önce hiç girmedikleri bölgede Esad’ın askerlerini vurdu, 83 kişiyi öldürdü. Pentagon ‘Pardon yanlışlıkla oldu’ dedi. DAEŞ ise vurulan noktadan birçok rejim silahını kaçırdı. Ağır silahlarla dün bir Esad uçağını düşürdü.
Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana ABD'nin ilk kez Suriye rejimine ait mevzileri vurması kafaları karıştırdı. ABD yönetimi hedeflerin yanlışlıkla vurulduğunu duyursa da, yaklaşık 2 yıldır Suriye hava sahasında uçan ABD uçaklarının böyle bir hata yapmasına düşük ihtimalle bakıldı. Önceki gece DeyrizorHavaalanı'nın yakınlarına yapılan havasaldırısının koalisyona ait 2 F-16 ve 2 A-10 ilegerçekleştirildiği ortaya çıkarken, saldırıda83 Esad rejimi askerinin öldüğü yüzlercesininde yaralandığı duyuruldu. Suriye Ordusu açıklamasında, hava saldırısının bölgede DAEŞ'in ilerlemesine imkân verdiğini, bombardımanda DAEŞ'e karşı saldırı hazırlığı yapan Esad rejimi askerlerinin hedef alındığını duyurdu.
ABD, YPG İÇİN KORİDOR MU AÇIYOR
ABD Ordusu yetkilileri ise uçaklarının Suriye güçlerini "kasten vurmadığını" açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Deyrizor yakınlarındaki tüm operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. ABD'nin vurduğu askeri üs kısa süreliğine DAEŞ kontrolüne geçerken, sabah saatlerinde rejim askerleri üssü tekrar ele geçirdiğini açıkladı. Ancak öğlen saatlerinde ise DAEŞ'in bir Suriye jetini düşürdüğü ortaya çıktı. Teröristlerin üsten aldıkları ağır silahlarla jet düşürdüğü açıklanırken, böylelikle ABD'nin DAEŞ'e yardım ettiği senaryosu da güç kazandı. Bu arada Suriye ordusunun Deyrizor'daki mevzilerinin vurulmasıyla YPG'nin daha güneyden terör koridorunu gerçekleştirmek için harekete geçebileceği iddia edildi. İddiaya göre ABD, Fırat Kalkanı nedeniyle batıya ilerlemesi zorlaşan YPG'ye koridor açabilmek için bu operasyonu yaptı.
ABD'NİN BÖLGESİ DEĞİL
ABD'nin vurduğu Deyrizor bölgesi, Esad rejimi ile DAEŞ arasındaki sert çatışmaların yaşandığı bir bölge. Bölgenin kuzeydeki Rakka'ya kadar olan kısmı DAEŞ'in kontrolünde. Güneyi ise tamamen Esad'ın elinde. Suriye rejiminin, terör örgütü DAEŞ'in kıskacındaki kenti tamamen kontrolünde tutabilmek için bölgeye güçlü cephanelikler kurduğu biliniyor. Rus ordusuyla hareket eden Esad rejimi bu bölgeyi bombalarken ABD ve koalisyon uçaklarının ise Deyrizor'u daha önce vurmaması dikkat çekti.
UÇAĞI KİM DÜŞÜRDÜ?
ABD'nin Esad askerlerini vurmasından sonra dün Deyrizor'dan bir ilginç haber daha geldi. DAEŞ'e yakın kaynaklar, bir Esad uçağını düşürdüklerini açıkladı. Rusya da bu bilgiyi doğruladı. Bazı kaynaklar ise uçağı ABD jetlerinin düşürdüğünü iddia etti. Suriye devlet televizyonu da DAEŞ'i vuran savaş uçağının arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.
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