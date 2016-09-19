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İki ülkeden şok itiraf! Sadece değilmiş

Koalisyon güçlerine destek veren ve Danimarka larının 'nin güçlerini vurduğu a katıldığı ortaya çıktı.

İki ülkeden şok itiraf! Sadece ABD değilmiş

Sputnik Türkiye'nin haberine göre 'nin öncülük ettiği DAEŞ karşıtı koalisyon ları, 'nin Deyr ez Zor kentinde düzenledikleri hava saldırısında na ait mevzileri bombalamıştı. Rusya'nın duyurduğu saldırıda 62 Suriye askeri ölmüş, 100'den fazla asker de yaralanmıştı.

AVUSTRALYA BAŞBAKANI TURNBULL: PİŞMANIZ
Beyaz Saray'ın 'yanlışlıkla' olduğunu iddia ettiği saldırının ardından ilk itiraf 'dan geldi. The Guardian'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, "Koalisyon komutanları, bölgedeki Rus komutasından gelen tavsiyeyi alır almaz sorti sonlandırıldı. Kaybedilen hayatlar ve yaralanan Suriyeli personel nedeniyle pişmanız. Şu anda kazayla ilgili söyleyebileceklerim bunlar" dedi. Öte yandan Turnbull, uluslararası koalisyonun Suriye'de Rusya ile koordinasyon içinde olmasını 'arzu edilen'olarak tanımladı.

DANİMARKA: SALDIRIYA İKİ F-16'MIZ KATILDI
Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise Suriye ordusunun hedef alındığı saldırıda kendilerine ait iki F-16'nın kullanıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"İki Danimarka F-16'sı diğer ülke uçaklarıyla birlikte bu saldırılara katıldı. Bu saldırılar, Suriyeli askerlerin vurulduğunun Rusya tarafından raporlanmasının ardından ivedilikle durduruldu." Açıklamada ayrıca, saldırının incelenmesi sürecinde Danimarka'nın da yer alacağının altı çizildi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi 18:12
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