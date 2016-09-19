Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk'ün desteğiyle inşa edilen Batum Türk Okulu'nda 2016-2017 eğitim yılı düzenlenen törenle başladı. Törenden önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşma yapan okul müdürü Mehmet Kabakçı, bina alanı 5 bin 200 metrekare olan 4 katlı okulda 24 derslik, üç laboratuvar, bir resim atölyesi, müzik dersliği, çok amaçlı salonların yanı sıra spor alanlarının bulunduğunu söyledi.

Okul binasının temelinin 11 ay önce atıldığını hatırlatan Kabakçı, inşaatın kısa sürede tamamlanarak okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesinden dolayı Galip Öztürk'e teşekkür etti.

Kabakçı, okulun yapımı ve hizmete açılışı sürecinde her türlü özveriyi gösteren ve desteği sağlayan Tiflis Büyükelçiliği ile Batum Başkonsolosluğuna da teşekkürlerini ileterek, çocuklara yeni öğretim yılında başarı diledi.

Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tufan Karadeniz de törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde, tamamen Türk müfredatıyla eğitim verecek yeni bir devlet okulunun açılmasının, burada yaşayan Türk vatandaşları için yeni bir hayat ve rahat bir nefes anlamına geldiğini vurguladı.

Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan da "Hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz travmasını atlattık. Çocuklarımızın beyinlerini yıkayarak, bize karşı dönüştüren bir çeteyle, terörist bir örgütle maalesef karşı karşıya kaldık. Bu bakımdan okullar çok önemli. Velilerden özel bir ricam var: Çocuklarınıza sahip çıkın, kötü niyetli insanlara fırsat vermeyin. Prensiplerimiz belli. Bayrağımız belli. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milli değerlerimiz belli. Başka hiç kimsenin düşüncelerine ihtiyacımız yok. Biz çocuklarımızı yetiştirip makamımızı ve bayrağımızı onlara devredelim. Çocuklarımız ülkemizi daha ileriye taşısın." dedi.

Türkiye'nin dünyanın önden gelen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Temizkan, Somali'den Afganistan'a kadar dünyanın her yerine yardım sağlayan Türkiye'nin eğitim almış gençlere ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

BATUM'DA FETÖ OKULU TÜRK ÖĞRENCİLERDEN BOŞALTILIYOR

Kamuoyunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olarak bilinen Batum Şahin İlkoğretim Okulu ve Lisesi'nden kayıtlarını sildiren Türk öğrencilerin, Batum Türk Okulu'na kayıt yaptırdığı da bildirildi.

Okul müdürü Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzden fazla Türk öğrencinin Batum Şahin İlkoğretim Okulu ve Lisesi'nden ayrılarak Batum Türk Okulu'na kayıt yaptırdığını, bu sürecin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Kabakçı FETÖ ile bağlantılı söz konusu okulda kısa süre içinde hiç Türk öğrenci kalmayacağını belirtti.

AA muhabirine konuşan Türk öğrencilerin velileri de Batum'da daha önce Türk devlet okulu olmadığından çocuklarını mecburen Batum Şahin İlkoğretim Okulu ve Lisesi'ne verdiklerini, bugün Batum Türk Okulu'nun açılışını büyük sevinçle karşıladıklarını dile getirdi.

Velilerden Kenan Eminoğlu, "Yeni açılan okulda iki çocuğum okuyacak. Bir ülkenin temelinde milli birlik ve beraberlik yatıyor. Bunun yolu da milli eğitimden geçiyor. Biz bu değerlere sahip çıkan bir milletiz. Bu nedenle çocuklarımı bu okula kaydettirdim. Böyle bir okulu bize kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve destek veren herkese çok teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

FETÖ OKULUNDAKİ EĞİTİMDEN MEMNUN DEĞİLLERDİ

Yeni eğitim öğretim yılına Batum Türk Okulu'nda başlayan 11. sınıf öğrencisi Öykü Doğan da "Bu okulun açılmasını uzun zamandır bekliyorduk. O okulda göremediğimiz eğitimi umarım burada göreceğiz." ifadesini kullandı.

Batum Türk Okulu'nda ilk ve ortaokul ile çok programlı Anadolu lisesi bulunuyor. Okulda 2016-2017 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği 4'ü sınıf, 21'i branş öğretmeni olmak üzere toplam 25 eğitimci görev yapacak.