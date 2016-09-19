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kurbanı

Ünlü arama motoru gizliliği abarttı... Yüzü buzlu sosyal medyanın diline düştü

Google kurbanı
Google kişisel gizlilik prensibini bozmadı. İngiltere'nin Cambridge kentinde nehir kıyısında otlayan ineklerin kafalarını bile buzladı. Google Street View uygulamasından çekilen görüntüleri sosyal medyadayı salladı. David Shariatmadari'nin Twitter hesabından "'ın lerin özel hayatını ciddiyetle ele aldığını görmek harika" sözleriyle paylaşılan fotoğraf çok kısa bir süre içinde 12.000 kez yeniden paylaşıldı. Kimi kullanıcılar Google'a hayvanların mahremiyetine gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür ederken kimileri de 'Şaka mı bu', 'Bu inek artık daha çok süt verecek' şeklinde espriler yaptı. Ancak bir süre sonra çıkan ikinci bir fotoğraf aslında ineğin mahremiyetin pek de korunmadığını gösterdi. Buzlu fotoğrafın bir öncesindeki karede ineğin yüzü açıkça ortadaydı. Bir Google sözcüsü ise yaptığı açıklamada "Möö seslerini duyduğumuzda ineğin memelerine asılıyorsunuz sanmıştık, fakat şu çok açık ki otomatik yüz buzlama teknolojimiz biraz fazla iyi çalışmış" dedi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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