Google kurbanı

Google kişisel gizlilik prensibini bozmadı. İngiltere'ninCambridge kentinde nehirkıyısında otlayan ineklerinkafalarını bile buzladı. GoogleStreet View uygulamasındançekilen görüntüleri sosyalmedyadayı salladı. David Shariatmadari'nin Twitter hesabından "Google'ın ineklerin özel hayatını ciddiyetle ele aldığını görmek harika" sözleriyle paylaşılan fotoğraf çok kısa bir süre içinde 12.000 kez yeniden paylaşıldı. Kimi kullanıcılar Google'a hayvanların mahremiyetine gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür ederken kimileri de 'Şaka mı bu','Bu inek artık daha çok sütverecek' şeklinde esprileryaptı. Ancak bir süre sonraçıkan ikinci bir fotoğraf aslındaineğin mahremiyetin pek dekorunmadığını gösterdi. Buzlu fotoğrafın bir öncesindeki karede ineğin yüzü açıkça ortadaydı. Bir Google sözcüsü ise yaptığı açıklamada "Möö seslerini duyduğumuzda ineğin memelerine asılıyorsunuz sanmıştık, fakat şu çok açık ki otomatik yüz buzlama teknolojimiz biraz fazla iyi çalışmış" dedi.
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