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Videocu öldürüldü

Videocu öldürüldü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), DAEŞ'in enformasyon bakanının öldürüldüğünü açıkladı. Pentagon Sözcüsü Peter Cook yaptığı yazılı açıklamada, Rakka yakınlarında öldürülen ve "Dr. Vail" olarak bilinen Vail Adil Hasan Selman El Fayad'ın aynı zamanda 'in işkence ve infazlarını gösteren terör propagandası videolarının prodüksiyonundan sorumlu olduğunu belirtti.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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