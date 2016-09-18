  1. Esed rejimine ait savaş uçağı düşürüldü

'de 'a ağır darbe

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 12 milisin 'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

Suriyede İrana ağır darbe

'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları bünyesinde Pakistanlı milislerden oluşan Zeynebiyyun Tugayı'na mensup 9 kişi ile Afganlardan oluşan Fatimiyyun Tümeni mensubu 3 kişi 'deki çatışmalarda hayatını kaybetti.

Milislerin cenazelerinin cuma günü Kum kentinde toprağa verileceği belirtildi.

Suriye'de Beşşar Esed yönetimine destek veren İran, bugüne kadar aralarında üst düzey subayların da bulunduğu çok sayıda askerini bu ülkedeki çatışmalarda kaybetti.
Etiketler: ,
  • 18 Eylül 2016, Pazar 17:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar