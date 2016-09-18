İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları bünyesinde Pakistanlı milislerden oluşan Zeynebiyyun Tugayı'na mensup 9 kişi ile Afganlardan oluşan Fatimiyyun Tümeni mensubu 3 kişi Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybetti.

Milislerin cenazelerinin cuma günü Kum kentinde toprağa verileceği belirtildi.

Suriye'de Beşşar Esed yönetimine destek veren İran, bugüne kadar aralarında üst düzey subayların da bulunduğu çok sayıda askerini bu ülkedeki çatışmalarda kaybetti.