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Sınır emiri fıstıklı sarma sipariş etti

Sınır emiri fıstıklı sarma sipariş etti
Diyarbakır'da 5 Haziran 2015 günü HDP mitingine yapılan bombalı saldırıya ilişkin soruşturma dosyasında 'in kırmızı listede aranan 'sınır emiri', 'Ebu Bekir' kod adlı İlhami Balı'nın çok sayıda ilginç telefon kaydı yer aldı. Kayıtlarda Balı'nın Kilis'ten fıstıklı sarma ve köfte sipariş ettiği, bir kaçakçının ise Suriye'den eş almak isteyen amcası için izin istediği tespit edildi.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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