Koalisyon güçlerinin hava saldırılarında Suriyeli askerlerin ölmesi nedeniyle, ABD ile Rusyaarasında varılan ateşkes mutabakatının tehlikeye girmesinden endişe ediliyor. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, hava saldırılarında "yanlışlıkla" Suriye askerlerini hedef alması Moskova-Washington hattında gerilime yol açtı.

Ateşkes anlaşmasına göre, 7 gün silahların susmasının ardından ABD ve Rusya'nın DAEŞ ve Fetih el Şam örgütlerine karşı mücadeleyi koordine etmeleri üzerinde uzlaşılmıştı.

RUS DIŞİŞLERİ: ATEŞKES TEHLİKEDE

Ancak Suriyeli askerlerin ölmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı pazar günü, "Ateşkes anlaşması ve Suriye'deki terör gruplarına karşı yürütülecek ortak mücadelenin tehlikede olduğu" açıklaması yapıldı.

Rusya aynı zamanda BM güvenlik Konseyi'ndeki acil oturumda, olayın kapsamlı şekilde araştırılmasını talep etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, koalisyon güçlerinin cumartesi öğleden sonra Suriye'nin doğusundaki Deyr Ez Zor kentinde düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Suriyeli askerlerin sayısının 90'a yükseldiğini ve saldırılarda 120'nin üzerinde askerin de yaralandığını açıkladı.