Paris kan gölü

Aşk şehri diye pazarlanan Paris şu sıralar kan gölüne döndü. Çalışma reformu protestolarına katılan gençler, polisin inanılmaz şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Kafası yarılanlar, bacağı kırılanlar ise Fransız hükümetinin uyguladığı basın yasağı nedeniyle ancak sosyal medya üzerinden internette gözler önüne serildi. Polisin şiddetle müdahaleleri sonucu gözünden yaralanan bir üniversite öğrencisinin ise sol gözünü kaybettiği öğrenildi. Protestocuların gösterileri dün de devam ederken olaylarda 22 eylemci yaralandı.
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