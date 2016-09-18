Pala Renzi

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen gayri resmi AB liderler zirvesine, İtalyan Başbakanı Matteo Renzi'nin protestosu damga vurdu. Başbakan Renzi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile planlanan ortak basın toplantısını iptal ederek zirveye damga vurdu. AB'den ayrılacağını duyurmasından sonra ilk kez İngilteresiz düzenlenen zirvede Renzi'nin bu tavrı da yeni bir bölünme olarak yorumlandı.
YENİ BİR BÖLÜNME
İtalyan basını olayı "Renzi, Merkel ve Hollande'e karşı: bölünme" şeklinde duyurdu. Basına yansıyan haberlere göre Renzi, "Merkel ve Hollande ile basın toplantısı yapamam çünkü çıkan sonuçları paylaşmıyorum. Bu bir polemik meselesi değil. Zirvenin ekonomi ve göçle ilgili sonuçlarından memnun değilim" ifadelerini kullandı.
ÇOK KÜÇÜK ADIMLAR...
Fransa'nın ve Almanya'nın sığınmacı krizi ve ekonomik sorunların çözümüne ilişkin sunduğu önerilere katılmayan Renzi'nin, protesto amacıyla basın toplantısını iptal ettiği öğrenildi. Renzi, twitter hesabından yaptığıaçıklamada, Avrupa'nın göç ve ekonomi politikalarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Renzi, "İleriyedoğru adımlar.Ama ufakufak. Küçükbir adım.Avrupa göçve ekonomipolitikalarınadeğil, çok fazlariske girecek" diye yazdı.
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