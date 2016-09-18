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Pala Renzi

İngiltere’nin ardından da resti çekti. Slovakya’daki liderler zirvesinde İtalyan Başbakan , AB’yi protesto ederek Merkel ve Hollande ile yapacağı toplantıya katılmadı

Pala Renzi
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen gayri resmi AB liderler zirvesine, n Başbakanı 'nin protestosu damga vurdu. Başbakan Renzi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile planlanan ortak basın toplantısını iptal ederek zirveye damga vurdu. AB'den ayrılacağını duyurmasından sonra ilk kez İngilteresiz düzenlenen zirvede Renzi'nin bu tavrı da yeni bir bölünme olarak yorumlandı.

YENİ BİR BÖLÜNME
İtalyan basını olayı "Renzi, Merkel ve Hollande'e karşı: bölünme" şeklinde duyurdu. Basına yansıyan haberlere göre Renzi, "Merkel ve Hollande ile basın toplantısı yapamam çünkü çıkan sonuçları paylaşmıyorum. Bu bir polemik meselesi değil. Zirvenin ekonomi ve göçle ilgili sonuçlarından memnun değilim" ifadelerini kullandı.

ÇOK KÜÇÜK ADIMLAR...
Fransa'nın ve Almanya'nın sığınmacı krizi ve ekonomik sorunların çözümüne ilişkin sunduğu önerilere katılmayan Renzi'nin, protesto amacıyla basın toplantısını iptal ettiği öğrenildi. Renzi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın göç ve ekonomi politikalarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Renzi, "İleriye doğru adımlar. Ama ufak ufak. Küçük bir adım. Avrupa göç ve ekonomi politikalarına değil, çok fazla riske girecek" diye yazdı.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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