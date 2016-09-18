Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon seçmenin oy kullanabildiği eyalet meclisi seçimlerinde yerel saat ile 18.00'de oy verme işlemi sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde SPD, oyların yüzde 23,1'ini alarak birinci parti çıktı.

SPD'nin 2011'deki seçimlere göre yüzde 5,2 oranında oy kaybetmesine rağmen eyalette iktidarda kalması bekleniyor.

SPD Berlin Eyaleti Teşkilatı Başkanı Michael Müller, seçmenlere yönelik yaptığı konuşmada, partisinin seçimlerden birinci parti çıkarak hedefi yakaladıklarını belirterek, hükümeti kurma görevinin kendilerine verildiğini ifade etti.

Başbakan Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de 5 yıl önce yapılan seçimlere göre yüzde 5,2 oranında oy kaybederek yüzde 18,1'de kaldı.

Yeşiller Partisi de bir önceki seçimlere göre yüzde 1 oranında oy kaybederek yüzde 16,6 ile üçüncü oldu.

ARD'nin sandık çıkış anketine göre oyunu yüzde 4,7 oranında artıran Sol Parti yüzde 16,4 ile dördüncü oldu.

Eyalette ilk kez seçimlere katılan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 11,7 oranında oy alarak meclise girdi.

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) de yüzde 5'lik seçim barajını aşarak yüzde 6,5 ile yeniden Eyalet Meclisinde yer alacağı belirtildi.

Diğer partilerin ise toplam 7,6 oranında oy aldığı ifade edildi.

Geçici resmi sonuçların eyalet seçim kurulu tarafından bu gece açıklanması bekleniyor. Seçimlere katılma oranı ise 2011'e göre yüzde 7 oranında artarak yüzde 67'ye yükseldiği kaydedildi.